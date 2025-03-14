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Древняя Греция, которую вы не знали: загадочные монастыри ущелья Лусиос

2:27
Туризм

В самом сердце Горной Аркадии скрыто одно из самых завораживающих мест Греции — ущелье реки Лусиос. Здесь, среди крутых скал и густой зелени, парят два исторических монастыря: Философа и Святого Иоанна Крестителя. Эти древние святыни впечатляют не только архитектурой, но и историей, уходящей в глубину веков.

Ано Долиана, Аркадия, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ано Долиана, Аркадия, Греция

Дорога в прошлое: монастырь Святого Иоанна Крестителя

Одним из крупнейших и красивейших монастырей Пелопоннеса считается монастырь Святого Иоанна Крестителя. Он буквально врезан в отвесную скалу, создавая впечатление, будто парит над ущельем.

Построенный в XVI веке, он стал убежищем для монахов, а позже — оплотом борцов за свободу в 1821 году.

Попасть сюда можно только пешком, следуя по тропе, ведущей от ближайшей парковки через ущелье Лусиос. Поэтому удобная обувь здесь — необходимость. Но усилия окупятся с лихвой: с монастырского балкона открывается потрясающий вид на дикую природу.

Тайны старого и нового монастыря Философа

Чуть дальше по ущелью, среди крутых склонов, расположился монастырь Философа. Он состоит из двух частей: Старого монастыря, основанного в 963 году, и Нового монастыря, возведённого в 1691 году.

Старый монастырь, спрятанный в глубине пещеры, считается одним из древнейших византийских памятников Греции. Сегодня здесь сохранилась лишь небольшая часовня с уникальными фресками.

Новый монастырь, находящийся неподалёку, функционирует и сейчас, являясь частью монастырского комплекса Святого Иоанна Крестителя. С 1955 года он признан историческим памятником.

Путешествие в ущелье Лусиос

Лусиос — не просто красивое ущелье, а настоящее сокровище природы и истории. Здесь, среди скал и древних церквей, можно почувствовать дух старины и единение с природой.

Не случайно эту местность называют "Афон Пелопоннеса".

Посетив монастыри Философа и Святого Иоанна Крестителя, вы погрузитесь в атмосферу вековой тишины, почувствуете дыхание истории и насладитесь потрясающими видами, которые никого не оставят равнодушным.

 

Уточнения

Арка́дия (для названий, переведённых с английского языка — Арке́йдия)  — утопический идеал, названный в честь древнегреческой исторической области; концепция недостижимой гармонии человека и природы. — историческая область Древней Греции. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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