Новый курорт у Байкала: горы, лыжи и экотуризм

Развитие туризма у Байкала выходит на новый уровень! В Бурятии построят современный горнолыжный курорт, в который вложат 45,9 млрд рублей. Это не просто место для зимнего спорта — курорт станет круглогодичной зоной отдыха, где каждый найдет себе занятие.
Проект создаст более 4 тысяч рабочих мест, что поможет развитию региона. Все объекты будут соответствовать строгим экологическим требованиям, чтобы сохранить природу Байкала.
Первая очередь курорта откроется к 2027 году, и это станет новым этапом развития туризма в Бурятии. Здесь смогут отдыхать как любители активного отдыха, так и те, кто хочет просто насладиться природой и комфортом.
Горнолыжный курорт на Байкале — это инвестиции в будущее, развитие региона и уникальная возможность увидеть Байкал с новой стороны!
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