Новый курорт у Байкала: горы, лыжи и экотуризм

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Развитие туризма у Байкала выходит на новый уровень! В Бурятии построят современный горнолыжный курорт, в который вложат 45,9 млрд рублей. Это не просто место для зимнего спорта — курорт станет круглогодичной зоной отдыха, где каждый найдет себе занятие.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Байкал

Горнолыжные трассы и подъемники для любителей активного отдыха зимой

Трекинговые маршруты и велодорожки летом

Гостиницы от 3 до 5 звезд

СПА-комплексы, рестораны, конгресс-центр

Проект создаст более 4 тысяч рабочих мест, что поможет развитию региона. Все объекты будут соответствовать строгим экологическим требованиям, чтобы сохранить природу Байкала.

Первая очередь курорта откроется к 2027 году, и это станет новым этапом развития туризма в Бурятии. Здесь смогут отдыхать как любители активного отдыха, так и те, кто хочет просто насладиться природой и комфортом.

Горнолыжный курорт на Байкале — это инвестиции в будущее, развитие региона и уникальная возможность увидеть Байкал с новой стороны!