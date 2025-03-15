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Новый курорт у Байкала: горы, лыжи и экотуризм

1:13
Туризм

Развитие туризма у Байкала выходит на новый уровень! В Бурятии построят современный горнолыжный курорт, в который вложат 45,9 млрд рублей. Это не просто место для зимнего спорта — курорт станет круглогодичной зоной отдыха, где каждый найдет себе занятие.

Байкал
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Байкал
  • Горнолыжные трассы и подъемники для любителей активного отдыха зимой
  • Трекинговые маршруты и велодорожки летом
  • Гостиницы от 3 до 5 звезд
  • СПА-комплексы, рестораны, конгресс-центр

Проект создаст более 4 тысяч рабочих мест, что поможет развитию региона. Все объекты будут соответствовать строгим экологическим требованиям, чтобы сохранить природу Байкала.

Первая очередь курорта откроется к 2027 году, и это станет новым этапом развития туризма в Бурятии. Здесь смогут отдыхать как любители активного отдыха, так и те, кто хочет просто насладиться природой и комфортом.

Горнолыжный курорт на Байкале — это инвестиции в будущее, развитие региона и уникальная возможность увидеть Байкал с новой стороны!

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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