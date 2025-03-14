Затерянная Эллада в Италии: место, где до сих пор говорят по-гречески

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Затерянное среди гор Калабрии, крошечное село Галлициано словно выпало из потока времени. Здесь, среди узких улочек и каменных домов, до сих пор звучит древний язык, который больше напоминает греческий Пелопоннеса, чем итальянский.

Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кафедральный собор Калабрия

Как добраться: маршрут для настоящих путешественников

Путешествие в Галлициано — это не просто поездка, а настоящее приключение длиной в 250 километров. Начать можно с Вилла-Сан-Джованни, ворот Калабрии для тех, кто прибывает с юга. Двигаясь по прибрежной SS 18 Tirrena Inferiore, вскоре дорога сменится на SS 106 Jonica.

Морские пейзажи будут сопровождать вас до развилки в Кондофури-Марина — здесь нужно свернуть вглубь материка. Дорога резко уходит вверх, ведя к Галлициано, спрятанному в горах.

После знакомства с деревней можно вернуться на SS 106, продолжая маршрут через живописные уголки Калабрии. На участке SP 2 dir стоит заглянуть в загадочные поселения Плати, Делиануова и Чирелло, а затем спуститься к побережью в районе Пальми. Финальный отрезок вдоль Тирренского моря замкнёт кольцевой маршрут, полный захватывающих видов.

Акрополь Калабрии: где живёт язык древних

Галлициано называют "Акрополем Калабрии", и не зря. Его улицы хранят память о Великой Греции — эпохе, когда юг Италии был заселён эллинами.

Здесь до сих пор можно услышать диалект, уходящий корнями в VIII век до н. э. Греческая речь звучит повсюду, словно в Византии, а местные жители сохраняют традиции предков.

Что посмотреть? Главные достопримечательности

Церковь Сан-Джованни Баттиста — небольшой храм, возвышающийся над деревней, как её бессменный страж.

Православная церковь Панагия ти Греция — символ византийского прошлого Галлициано.

Старинные дома и улицы, хранящие дух Средневековья.

Если повезёт, можно встретить старожилов, которые с лёгкостью переходят с итальянского на древний греческий.

Возможно, вы не поймёте ни слова, но этот момент точно станет незабываемым!

Почему Галлициано уникален?

Историки утверждают, что Галлициано существовал ещё до первого упоминания в 1060 году. Его корни уходят в античность, а язык — живое доказательство непрерывности истории. Это не просто деревня, а живой музей, в котором можно услышать эхо прошлого.

Галлициано — не туристическая достопримечательность, а уголок, где время остановилось, но культура продолжает жить. И если вы ищете место, где можно прикоснуться к древности, вам точно сюда.

Уточнения

Кала́брия (итал. Calabria,) — административная область в Италии. Она разделена на 5 провинций, три — исторических: Реджо-Калабрия, Козенца и Катандзаро, и две современных: Кротоне и Вибо-Валентия. Столица Калабрии — Катандзаро, одновременно это и центр одноимённой провинции.

