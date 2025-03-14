Ни электричества, ни водопровода: как село Бёхово стало одним из лучших в мире — вот в чём секрет

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Тульской области есть обыкновенное, на первый взгляд, село Бёхово. Казалось бы, чем может привлечь село, в котором летом живёт 58 человек, а зимой и того меньше, в котором нет магазинов и, что ещё хуже, нет электричества и водопровода? Однако именно Бёхово Всемирная туристская организация ООН признала одним из лучших туристических сёл в мире. Об этом пишет автор дзен-канала "Путешествия с фотокамерой".

Фото: commons.wikimedia.org by Sg729, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Церковь Пресвятой Троицы в Бёхово

Когда-то Бёхово привлекло художника Василия Поленова, он поселился в этом уютном уголке и стал создавать свои шедевры, вдохновляясь первозданной красотой природы. Действительно, здесь есть на что посмотреть: с холмов открывается восхитительный вид на Оку и на окружающие её густые леса. Позже по проекту Поленова в этом селе был построен храм Святой Троицы, похожий на сказочный терем. Художник стал значимым человеком в Бёхово. Здесь находится посвящённый ему музей-заповедник.

В Бёхово жили и другие художники, они создали неповторимую творческую атмосферу в селе. Современные дома местных жителей остались ещё от предыдущих поколений, и, поскольку Бёхово считается заповедной зоной, здесь не строят ничего нового. Благодаря этой мере сельчане и туристы наслаждаются тишиной и атмосферой старины, такой редкой в XXI веке.

Несмотря на то что это село далеко от благ цивилизации, местные жители сумели улучшить свою жизнь. Они позаботились о природе и очистили пруд, который долгие годы был глиняной лужей из-за перевернувшегося трактора. Также сельчане очистили замусоренные лесные тропинки, которые ведут к Оке, и поставили мусорные баки.

Уточнения

Бёхово — село в Заокском районе Тульской области России. Входит в муниципальное образование Страховское.

