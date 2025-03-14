Контрабанда в штанах: пассажир попался на попытке пронести живую черепаху на борт самолёта

Желая сохранить воспоминания об отдыхе, пассажиры самолётов нередко пытаются пронести на борт необычные "сувениры", например, камни с морских побережий, однако одним из самых необычных случаев стал недавний инцидент в аэропорту Нью-Джерси.

Фото: flickr.com by Nicholas Petrone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черепаха

Когда один из пассажиров проходил досмотр, сканер показал неизвестный предмет, спрятанный в его одежде. Тогда сотрудник обратил внимание на то, что в области паха брюки путешественника подозрительно топорщились, и спросил, не спрятано ли ничего в этом месте. Мужчине ничего не оставалось, как молча вытащить черепаху.

Пассажира ещё долго допрашивали, и он опоздал на посадку самолёта. С какой целью он спрятал черепаху, не уточняется. Известно лишь то, что с ней всё в порядке. Об этом сообщает PYOK.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

