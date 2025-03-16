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Где в России можно остановиться с питомцем без проблем

1:26
Туризм

Теперь путешествовать с питомцем станет комфортнее! В России сертифицировали первые отели, соответствующие стандарту "Путешествия с питомцами" от Роскачества. Это значит, что теперь владельцы собак и кошек могут выбирать гостиницы, где их четвероногие друзья будут чувствовать себя комфортно.

Котёнок
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Котёнок

Какие отели получили знак Pet-friendly?

Первыми сертификацию прошли:

  • Курортный комплекс "Ямская слобода" (Тверская область)
  • Загородный отель "Хорсека Резорт" (Московская область)
  • Отель "Вега" Измайлово (Москва)

Что означает знак Pet-friendly?

Чтобы получить сертификат, отели должны соблюдать ряд требований:

  • Подготовленная инфраструктура для животных
  • Обученный персонал
  • Гарантия безопасности и комфорта
  • Высокий уровень сервиса для владельцев питомцев

Сертификация — важный шаг для развития туризма в России. Теперь хозяева смогут без стресса и сложностей отдыхать вместе со своими любимцами.

Директор департамента проектов в сфере гостеприимства Ирина Чемерчева отметила, что это делает туризм с питомцами доступнее и удобнее.

Шесть отелей уже получили сертификаты, и список будет расширяться. Это значит, что туризм в России становится более современным, а путешествовать с питомцами будет проще, чем когда-либо!

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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