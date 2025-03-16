Где в России можно остановиться с питомцем без проблем

Теперь путешествовать с питомцем станет комфортнее! В России сертифицировали первые отели, соответствующие стандарту "Путешествия с питомцами" от Роскачества. Это значит, что теперь владельцы собак и кошек могут выбирать гостиницы, где их четвероногие друзья будут чувствовать себя комфортно.
Какие отели получили знак Pet-friendly?
Первыми сертификацию прошли:
Что означает знак Pet-friendly?
Чтобы получить сертификат, отели должны соблюдать ряд требований:
Сертификация — важный шаг для развития туризма в России. Теперь хозяева смогут без стресса и сложностей отдыхать вместе со своими любимцами.
Директор департамента проектов в сфере гостеприимства Ирина Чемерчева отметила, что это делает туризм с питомцами доступнее и удобнее.
Шесть отелей уже получили сертификаты, и список будет расширяться. Это значит, что туризм в России становится более современным, а путешествовать с питомцами будет проще, чем когда-либо!
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