Где в России можно остановиться с питомцем без проблем

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Теперь путешествовать с питомцем станет комфортнее! В России сертифицировали первые отели, соответствующие стандарту "Путешествия с питомцами" от Роскачества. Это значит, что теперь владельцы собак и кошек могут выбирать гостиницы, где их четвероногие друзья будут чувствовать себя комфортно.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Котёнок

Какие отели получили знак Pet-friendly?

Первыми сертификацию прошли:

Курортный комплекс "Ямская слобода" (Тверская область)

Загородный отель "Хорсека Резорт" (Московская область)

Отель "Вега" Измайлово (Москва)

Что означает знак Pet-friendly?

Чтобы получить сертификат, отели должны соблюдать ряд требований:

Подготовленная инфраструктура для животных

Обученный персонал

Гарантия безопасности и комфорта

Высокий уровень сервиса для владельцев питомцев

Сертификация — важный шаг для развития туризма в России. Теперь хозяева смогут без стресса и сложностей отдыхать вместе со своими любимцами.

Директор департамента проектов в сфере гостеприимства Ирина Чемерчева отметила, что это делает туризм с питомцами доступнее и удобнее.

Шесть отелей уже получили сертификаты, и список будет расширяться. Это значит, что туризм в России становится более современным, а путешествовать с питомцами будет проще, чем когда-либо!