Маремма — средневековая тосканская деревня с духом «маленьких Афин» и картами Таро

В самой южной части Тосканы скрывается настоящая жемчужина — деревня Маремма, известная как "маленькие Афины". Здесь античная архитектура, средневековые крепости и тосканская природа создают атмосферу неспешного путешествия во времени.
Маремма — это узкие улочки, старинные дома и древние стены, которые хранят дух прошлого. Над городом доминирует крепость Рокка Альдобрандеска, построенная в XI веке. С её высоты открывается потрясающий вид на море и острова.
Здесь стоит заглянуть на Площадь Маджента, где кипит жизнь, и посетить Приход Святого Николая — романскую церковь с элементами готики и Ренессанса.
Мир искусства и фантазии: Сад Таро
В десяти километрах от Капальбио расположен Сад Таро — невероятный парк искусств, созданный Ники де Сен-Фалль. Это место похоже на сюрреалистическую сказку:
Весна — идеальный сезон, чтобы насладиться природой Тосканы, историей и искусством. Маремма предлагает неторопливый отдых, где можно прочувствовать дух настоящей Италии. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова.
Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для гадания.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.