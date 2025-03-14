Маремма — средневековая тосканская деревня с духом «маленьких Афин» и картами Таро

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самой южной части Тосканы скрывается настоящая жемчужина — деревня Маремма, известная как "маленькие Афины". Здесь античная архитектура, средневековые крепости и тосканская природа создают атмосферу неспешного путешествия во времени.

Фото: commons.wikimedia.org by 1Starfortuna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карты Таро

Маремма — это узкие улочки, старинные дома и древние стены, которые хранят дух прошлого. Над городом доминирует крепость Рокка Альдобрандеска, построенная в XI веке. С её высоты открывается потрясающий вид на море и острова.

Здесь стоит заглянуть на Площадь Маджента, где кипит жизнь, и посетить Приход Святого Николая — романскую церковь с элементами готики и Ренессанса.

Мир искусства и фантазии: Сад Таро

В десяти километрах от Капальбио расположен Сад Таро — невероятный парк искусств, созданный Ники де Сен-Фалль. Это место похоже на сюрреалистическую сказку:

Огромные скульптуры, вдохновлённые картами Таро

Мозаики из стекла, керамики и зеркал

Уникальная атмосфера, где реальность переплетается с искусством

Весна — идеальный сезон, чтобы насладиться природой Тосканы, историей и искусством. Маремма предлагает неторопливый отдых, где можно прочувствовать дух настоящей Италии. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова.

Уточнения

Ка́рты таро́ — колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр (итальянский tarocchi, французский tarot и австрийский Königrufen), во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты таро стали использоваться и для гадания.

