Средиземноморская диета и вино: чем славится Чиленто

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока молодые итальянцы устремляются за границу в поисках экзотики, Чиленто — регион в южной Кампании, остаётся малоизвестным даже среди самих итальянцев. А ведь это место сочетает нетронутую природу, историю и гастрономические традиции, сохранившиеся веками.

Фото: commons.wikimedia.org by Evaristo pitosforo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вариготти — Италия, башня Кавилья в Лигурии

Этот регион раскинулся между побережьем Амальфи и заливом Поликастро. Здесь можно найти:

Кристально чистое море с оттенками глубокого синего

Национальные парки, защищающие биоразнообразие региона

Древние археологические памятники, такие как Пестум и Велия

Чиленто с 1998 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он сочетает живописные пляжи (Acciaroli, Марина-ди-Камерота, Ашеа) с атмосферными средневековыми деревнями.

В его горах скрываются пещеры Кастельцивита — природное чудо со сталактитами и сталагмитами.

Чиленто — родина средиземноморской диеты

Американский физиолог Ансель Киз изучал образ жизни местных жителей и пришёл к выводу, что именно здесь формировалась средиземноморская диета, признанная одной из самых полезных в мире.

Каждый год в регионе проходит Фестиваль средиземноморской диеты, где можно попробовать моцареллу из буйволиного молока Campana DOP, салями "Чиленто" и вина Cilento Rosso и Aglianico del Cilento.

Чиленто удаётся избегать наплыва туристов благодаря сбалансированной политике сохранения наследия. Местные власти стремятся защитить аутентичность региона и избежать превращения его в очередной перегруженный туристический центр.

Это место для ценителей подлинности, кто хочет прогуляться по старинным деревням, попробовать традиционные блюда и насладиться природой без толп туристов. Если вы ищете настоящую Италию, вам сюда.

Уточнения

Ансель Бенджамин Киз (англ. Ancel Benjamin Keys, 26 января 1904, Колорадо-Спрингс, США — 20 ноября 2004, Миннеаполис, США) — американский учёный-диетолог, физиолог.



Чиленто (Cilento) — самая южная часть Кампании, к югу от Салерно, где используется чилентский диалект неаполитанского языка.

