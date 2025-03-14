Трагедия в Марса-Аламе: вдова погибшего туриста рассказала, почему даже безопасные зоны Красного моря могут стоить жизни отдыхающих

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянская туристка рассказала Daily Mail о трагедии, произошедшей в декабре с её мужем на Красном море в Египте. Это случилось в популярном среди русских курортном городе Марса-Аламе. Мужчина стал жертвой напавшей на него тигровой акулы.

Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тигровая акула

Несмотря на то что итальянец купался в огороженной коралловым рифом "безопасной" зоне, это не спасло его от нападения хищницы. Итальянка увидела совсем близко от мужа огромную клыкастую рыбу и стала звать на помощь, но спасатель проявил шокирующую халатность: он лишь посвистел в свисток. Только оказавшийся рядом друг пытался предпринять какие-то действия, чтобы спасти попавшего в беду путешественника.

Кроме того, много времени ушло на поиски ключей от спасательных лодок. Позже, когда мужчину вытащили на берег и он ещё был жив, очень долго искали машину, чтобы отвезти его в больницу, хотя нужно было действовать быстро: с каждой секундой турист терял огромное количество крови. Если бы спасательная система была более отлаженной, возможно, его удалось бы спасти.

"Мой муж был осторожным человеком, его единственной ошибкой стал выбор места, которое не способно защитить своих гостей", — подытожила вдова.

Уточнения

Кра́сное мо́ре (араб. اَلْبَحرْ الأحمر‎, Al-Baḥr Al-Aḥmar; ивр. יַם סוּף‎, Yam Suf; тигринья ቀይሕ ባሕሪ, Кэйх-Бахри; сомал. Badda Cas, англ. Red Sea, фр. Mer Rouge) — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине.

