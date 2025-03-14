Кастеллабате — итальянская деревня, где время будто остановилось

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В самом сердце провинции Салерно расположилась уникальная деревня Кастеллабате. Это место давно очаровывает не только туристов, но и учёных, ведь здесь люди живут удивительно долго, а атмосфера наполнена историей и спокойствием.

Фото: Wikimedia Commons by Mattatoio5, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салерно, Италия

"Здесь ты не умрёшь": легенда, которой уже 200 лет

Эти слова принадлежат Иоахиму Мюрату, шурину Наполеона Бонапарта. В 1811 году он оказался в Кастеллабате и был поражён чистым воздухом и завораживающим видом. С тех пор деревня стала символом красоты, гармонии и, возможно, секрета долголетия.

Кастеллабате расположена на высоте 300 метров над уровнем моря. Её главная достопримечательность — Замок аббата, построенный в 1123 году.

Здесь сохранились:

Старинные цистерны и печи, которыми пользовались местные жители

Базилика Санта-Мария-Джулия и Церковь Розария, которые хранят дух прошлых веков

Пляжи и набережные, которые завораживают

Кастеллабате славится нетронутыми пляжами, особенно в районах Сан-Марко и Санта-Мария-ди-Кастеллабате. А знаменитый Порт-дель-Гатте с его арочными портиками напоминает светящиеся глаза кошек, создавая мистическую атмосферу.

Этот уголок Италии сочетает природу, историю и традиции, оставаясь местом силы и вдохновения для всех, кто его посещает. Возможно, секрет долголетия кроется именно здесь?

Уточнения

Сале́рно (итал. Salerno, неап. Salierno) — город и порт на берегу Салернского залива в Южной Италии, административный центр провинции Салерно области Кампания.



Иоахи́м Мюра́т (фр. Joachim Murat; правильное традиционное произношение — Жоаше́н Мюра́, современное — Жоаки́м Мюра́; 25 марта 1767, Лабастид-Фортюньер, Гиень, Франция — 13 октября 1815, Пиццо, Калабрия, Неаполитанское королевство) — наполеоновский маршал, великий герцог Берга в 1806—1808 годах, король Неаполитанского королевства в 1808—1815 годах.

