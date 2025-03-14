Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 вещи выдают финансовые трудности хозяев квартиры
Каких-то 30 минут — и огурцы не узнать: вот что делает с ними соль, если применить этот кулинарный лайфхак
Ошибки при варке фасоли — почему она остаётся сухой
Прощай, импорт: Алжир начинает выпуск парацетамола и меняет игру
Как защитить бобовые без химии? Просто посадите этот цветок
Никаких химикатов: хитрость, которую используют специалисты для чистки деревянных террас после зимы
Крадут прямо из дворов: ТОП-10 пород, которые привлекают воров
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Геологические чудеса: как вулканы создают кирпичи на дне океана

Кастеллабате — итальянская деревня, где время будто остановилось

1:34
Туризм

В самом сердце провинции Салерно расположилась уникальная деревня Кастеллабате. Это место давно очаровывает не только туристов, но и учёных, ведь здесь люди живут удивительно долго, а атмосфера наполнена историей и спокойствием.

Салерно, Италия
Фото: Wikimedia Commons by Mattatoio5, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салерно, Италия

"Здесь ты не умрёшь": легенда, которой уже 200 лет

Эти слова принадлежат Иоахиму Мюрату, шурину Наполеона Бонапарта. В 1811 году он оказался в Кастеллабате и был поражён чистым воздухом и завораживающим видом. С тех пор деревня стала символом красоты, гармонии и, возможно, секрета долголетия.

Кастеллабате расположена на высоте 300 метров над уровнем моря. Её главная достопримечательность — Замок аббата, построенный в 1123 году.

Здесь сохранились:

  • Старинные цистерны и печи, которыми пользовались местные жители
  • Базилика Санта-Мария-Джулия и Церковь Розария, которые хранят дух прошлых веков
  • Пляжи и набережные, которые завораживают

Кастеллабате славится нетронутыми пляжами, особенно в районах Сан-Марко и Санта-Мария-ди-Кастеллабате. А знаменитый Порт-дель-Гатте с его арочными портиками напоминает светящиеся глаза кошек, создавая мистическую атмосферу.

Этот уголок Италии сочетает природу, историю и традиции, оставаясь местом силы и вдохновения для всех, кто его посещает. Возможно, секрет долголетия кроется именно здесь?

Уточнения

Сале́рно (итал. Salerno, неап. Salierno) — город и порт на берегу Салернского залива в Южной Италии, административный центр провинции Салерно области Кампания. 

Иоахи́м Мюра́т (фр. Joachim Murat; правильное традиционное произношение — Жоаше́н Мюра́, современное — Жоаки́м Мюра́; 25 марта 1767, Лабастид-Фортюньер, Гиень, Франция — 13 октября 1815, Пиццо, Калабрия, Неаполитанское королевство) — наполеоновский маршал, великий герцог Берга в 1806—1808 годах, король Неаполитанского королевства в 1808—1815 годах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого
Наука и техника
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого Аудио 
Популярное
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения

В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!

Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Россия и Норвегия: Вяльбе раскрыла секрет угасшего интереса к лыжным гонкам на Кубке мира
Она не скажет люблю, но покажет: 15 признаков кошачьей привязанности
Она не скажет люблю, но покажет: 15 признаков кошачьей привязанности
Последние материалы
Эти 3 вещи выдают финансовые трудности хозяев квартиры
Каких-то 30 минут — и огурцы не узнать: вот что делает с ними соль, если применить этот кулинарный лайфхак
Ошибки при варке фасоли — почему она остаётся сухой
Прощай, импорт: Алжир начинает выпуск парацетамола и меняет игру
Как защитить бобовые без химии? Просто посадите этот цветок
Кастеллабате — итальянская деревня, где время будто остановилось
Никаких химикатов: хитрость, которую используют специалисты для чистки деревянных террас после зимы
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Крадут прямо из дворов: ТОП-10 пород, которые привлекают воров
Геологические чудеса: как вулканы создают кирпичи на дне океана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.