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Хотите сойти за местного? Эти советы помогут избежать ошибок в Испании

Туризм

Туристический эксперт, который раз в неделю бывает в Испании, перечислил в беседе с Sun привычки русских, выдающие в них иностранцев.

Пляж в Барселоне
Фото: flickr.com by Juanedc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пляж в Барселоне

Русские уверены, что жители любой страны превосходно говорят по-английски, и всегда обращаются к незнакомцам с вопросами на этом языке, однако испанцы не всегда хорошо говорят по-английски. По словам специалиста, им бывает приятно, когда туристы обращаются к ним по-испански, даже если знают минимум испанских слов.

Ещё одна привычка, которая изумляет испанцев, — походы на пляж начиная с полудня — в самый пик жары. Жители Испании уверены, что ни к чему так издеваться над своим организмом, ведь можно прекрасно провести время на пляже ранним утром или вечером, когда солнце не настолько горячее.

Русские любят заказывать паэлью на ужин, но в Испании её принято есть именно на обед, а не позже, когда в ресторанах это блюдо уже теряет презентабельный вид и начинает портиться.

Также не секрет, что летом русские часто ходят в пляжной одежде по городу, потому что им так комфортно, но для испанцев это не более чем дурновкусие. В шортах и майках допустимо находиться на берегу моря, но никак не в центре города.

Кроме того, эксперт указал на то, что в Испании ужин начинается в 9 вечера и позже, в то время как многие русские туристы стараются ужинать раньше.

"Если вы хотите влиться в толпу и почувствовать себя частью вечеринки, подстройтесь под местный распорядок дня и насладитесь ночными ужинами в Испании", - посоветовал эксперт.

Уточнения

 
 Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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