Весенний отпуск без стресса: что должно быть в вашей сумке

Купальник? Есть. Солнцезащитные очки? Тоже. А как насчёт шапки от мигрени, датчика угарного газа или спрея против передозировки опиоидами?
Планируя поездку на весенние каникулы, стоит пересмотреть список вещей и добавить в него рекомендованные врачами средства для здоровья и безопасности, которые могут спасти отдых.
Путешествия — это не только новые впечатления, но и повышенный риск болезней, травм и экстренных ситуаций.
Терапевт и доцент Университета Колорадо Доктор Эмили Готтенборг предупреждает, что во время поездок мы подвергаемся воздействию множества инфекций, особенно в аэропортах, общественном транспорте и людных местах. Среди наиболее распространённых заболеваний:
Звучит не очень весело, правда? Но не переживайте. Мы собрали список необходимых средств, которые помогут вам избежать неприятностей.
Фармацевт Хави Нго-Хэмилтон из BuzzRx советует держать все важные лекарства и медицинские документы в ручной клади. Это особенно важно для препаратов от давления, холестерина и других хронических заболеваний.
Вот список того, что рекомендуют врачи:
Плохо очищенная вода и непривычная еда могут стать причиной проблем с желудком. Чтобы не испортить отдых, возьмите:
Совет: заранее узнайте, безопасна ли вода в вашем пункте назначения. При сомнениях — пейте только бутилированную.
Весенний отдых — это не только пляжи, но и насекомые, особенно в жарких странах.
Даже если вы не собираетесь загорать, солнце может оставить неприятные "сюрпризы".
Долгие поездки и новые активности могут вызвать дискомфорт.
Отдых с температурой и насморком — удовольствие сомнительное.
Перед вылетом стоит изучить ситуацию в стране назначения. Доктор Ширин Питерс из Bethany Medical Clinic советует заглянуть на сайт CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний), чтобы узнать о вакцинах, рисках малярии и других инфекциях.
Фармацевт Эрика Грей даёт несколько полезных советов:
Перед поездкой постарайтесь высыпаться, чтобы не ослабить иммунитет.
Ошибка многих путешественников: не спать перед вылетом в надежде отоспаться в самолёте. Это ослабляет организм и повышает риск заболеть.
Если у вас жар, сильная диарея, внезапная слабость или сыпь, не ждите — обращайтесь к врачу. Отдых — это не только веселье, но и забота о здоровье. Грамотно собранная аптечка может спасти отпуск и защитить от неприятных сюрпризов.
Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.
Узнайте, как выбрать правильную температуру для стирки полотенец, чтобы избежать бактерий и неприятных запахов. Поделимся полезными советами по уходу!