Весенний отпуск без стресса: что должно быть в вашей сумке

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Купальник? Есть. Солнцезащитные очки? Тоже. А как насчёт шапки от мигрени, датчика угарного газа или спрея против передозировки опиоидами?

Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Экотуристы

Планируя поездку на весенние каникулы, стоит пересмотреть список вещей и добавить в него рекомендованные врачами средства для здоровья и безопасности, которые могут спасти отдых.

Риски весенних путешествий

Путешествия — это не только новые впечатления, но и повышенный риск болезней, травм и экстренных ситуаций.

Терапевт и доцент Университета Колорадо Доктор Эмили Готтенборг предупреждает, что во время поездок мы подвергаемся воздействию множества инфекций, особенно в аэропортах, общественном транспорте и людных местах. Среди наиболее распространённых заболеваний:

Гастроэнтерит (например, норовирус) — вирусная инфекция, часто встречающаяся на круизных лайнерах

Укачивание в самолётах, машинах и на лодках

Диарея путешественников и пищевые отравления

Укусы насекомых и раздражение кожи

Солнечные ожоги

Обезвоживание и головные боли

Бессонница и джетлаг

Аллергии на растения, еду или пыль в отелях

Звучит не очень весело, правда? Но не переживайте. Мы собрали список необходимых средств, которые помогут вам избежать неприятностей.

Что взять с собой: аптечка путешественника

Фармацевт Хави Нго-Хэмилтон из BuzzRx советует держать все важные лекарства и медицинские документы в ручной клади. Это особенно важно для препаратов от давления, холестерина и других хронических заболеваний.

Вот список того, что рекомендуют врачи:

1. Средства от пищевых отравлений и диареи путешественников

Плохо очищенная вода и непривычная еда могут стать причиной проблем с желудком. Чтобы не испортить отдых, возьмите:

Адсорбенты (например, активированный уголь)

Противодиарейные препараты

Пробиотики для кишечника

Совет: заранее узнайте, безопасна ли вода в вашем пункте назначения. При сомнениях — пейте только бутилированную.

2. Защита от укусов насекомых и раздражения кожи

Весенний отдых — это не только пляжи, но и насекомые, особенно в жарких странах.

Репелленты от комаров

Гидрокортизоновый крем от укусов и аллергии

Антигистаминные препараты

3. Солнцезащитные и увлажняющие средства

Даже если вы не собираетесь загорать, солнце может оставить неприятные "сюрпризы".

Солнцезащитный крем SPF 30+

Средства после загара

Капли для глаз от сухости

4. Средства от укачивания, головной боли и воспалений

Долгие поездки и новые активности могут вызвать дискомфорт.

Таблетки от укачивания

Ибупрофен или парацетамол от боли и воспалений

Электролиты от обезвоживания

5. Противопростудные и противовирусные препараты

Отдых с температурой и насморком — удовольствие сомнительное.

Витамин C и цинк для иммунитета

Леденцы от боли в горле

Назальный спрей от заложенности

Как подготовиться к поездке

Перед вылетом стоит изучить ситуацию в стране назначения. Доктор Ширин Питерс из Bethany Medical Clinic советует заглянуть на сайт CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний), чтобы узнать о вакцинах, рисках малярии и других инфекциях.

Фармацевт Эрика Грей даёт несколько полезных советов:

Храните лекарства в оригинальной упаковке — так меньше вопросов на таможне

Возьмите справку от врача, если везёте сильнодействующие препараты (например, от СДВГ или опиоидные обезболивающие)

Скоординируйте приём лекарств по часовым поясам (особенно важно для инсулина, гормонов щитовидной железы и контрацептивов)

Запаситесь лекарствами на несколько дней вперёд, если задержат рейс или багаж

Сон — ваш главный союзник

Перед поездкой постарайтесь высыпаться, чтобы не ослабить иммунитет.

Ошибка многих путешественников: не спать перед вылетом в надежде отоспаться в самолёте. Это ослабляет организм и повышает риск заболеть.

Если у вас жар, сильная диарея, внезапная слабость или сыпь, не ждите — обращайтесь к врачу. Отдых — это не только веселье, но и забота о здоровье. Грамотно собранная аптечка может спасти отпуск и защитить от неприятных сюрпризов.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

