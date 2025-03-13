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Весенний отпуск без стресса: что должно быть в вашей сумке

4:42
Туризм

Купальник? Есть. Солнцезащитные очки? Тоже. А как насчёт шапки от мигрени, датчика угарного газа или спрея против передозировки опиоидами?

Экотуристы
Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Экотуристы

Планируя поездку на весенние каникулы, стоит пересмотреть список вещей и добавить в него рекомендованные врачами средства для здоровья и безопасности, которые могут спасти отдых.

Риски весенних путешествий

Путешествия — это не только новые впечатления, но и повышенный риск болезней, травм и экстренных ситуаций.

Терапевт и доцент Университета Колорадо Доктор Эмили Готтенборг предупреждает, что во время поездок мы подвергаемся воздействию множества инфекций, особенно в аэропортах, общественном транспорте и людных местах. Среди наиболее распространённых заболеваний:

  • Гастроэнтерит (например, норовирус) — вирусная инфекция, часто встречающаяся на круизных лайнерах
  • Укачивание в самолётах, машинах и на лодках
  • Диарея путешественников и пищевые отравления
  • Укусы насекомых и раздражение кожи
  • Солнечные ожоги
  • Обезвоживание и головные боли
  • Бессонница и джетлаг
  • Аллергии на растения, еду или пыль в отелях

Звучит не очень весело, правда? Но не переживайте. Мы собрали список необходимых средств, которые помогут вам избежать неприятностей.

Что взять с собой: аптечка путешественника

Фармацевт Хави Нго-Хэмилтон из BuzzRx советует держать все важные лекарства и медицинские документы в ручной клади. Это особенно важно для препаратов от давления, холестерина и других хронических заболеваний.

Вот список того, что рекомендуют врачи:

1. Средства от пищевых отравлений и диареи путешественников

Плохо очищенная вода и непривычная еда могут стать причиной проблем с желудком. Чтобы не испортить отдых, возьмите:

  • Адсорбенты (например, активированный уголь)
  • Противодиарейные препараты
  • Пробиотики для кишечника

Совет: заранее узнайте, безопасна ли вода в вашем пункте назначения. При сомнениях — пейте только бутилированную.

2. Защита от укусов насекомых и раздражения кожи

Весенний отдых — это не только пляжи, но и насекомые, особенно в жарких странах.

  • Репелленты от комаров
  • Гидрокортизоновый крем от укусов и аллергии
  • Антигистаминные препараты

3. Солнцезащитные и увлажняющие средства

Даже если вы не собираетесь загорать, солнце может оставить неприятные "сюрпризы".

  • Солнцезащитный крем SPF 30+
  • Средства после загара
  • Капли для глаз от сухости

4. Средства от укачивания, головной боли и воспалений

Долгие поездки и новые активности могут вызвать дискомфорт.

  • Таблетки от укачивания
  • Ибупрофен или парацетамол от боли и воспалений
  • Электролиты от обезвоживания

5. Противопростудные и противовирусные препараты

Отдых с температурой и насморком — удовольствие сомнительное.

  • Витамин C и цинк для иммунитета
  • Леденцы от боли в горле
  • Назальный спрей от заложенности

Как подготовиться к поездке

Перед вылетом стоит изучить ситуацию в стране назначения. Доктор Ширин Питерс из Bethany Medical Clinic советует заглянуть на сайт CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний), чтобы узнать о вакцинах, рисках малярии и других инфекциях.

Фармацевт Эрика Грей даёт несколько полезных советов:

  • Храните лекарства в оригинальной упаковке — так меньше вопросов на таможне
  • Возьмите справку от врача, если везёте сильнодействующие препараты (например, от СДВГ или опиоидные обезболивающие)
  • Скоординируйте приём лекарств по часовым поясам (особенно важно для инсулина, гормонов щитовидной железы и контрацептивов)
  • Запаситесь лекарствами на несколько дней вперёд, если задержат рейс или багаж

Сон — ваш главный союзник

Перед поездкой постарайтесь высыпаться, чтобы не ослабить иммунитет.

Ошибка многих путешественников: не спать перед вылетом в надежде отоспаться в самолёте. Это ослабляет организм и повышает риск заболеть.

Если у вас жар, сильная диарея, внезапная слабость или сыпь, не ждите — обращайтесь к врачу. Отдых — это не только веселье, но и забота о здоровье. Грамотно собранная аптечка может спасти отпуск и защитить от неприятных сюрпризов.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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