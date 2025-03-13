От бедного до дворянина за 5 минут: как тысячи людей скупают французские замки

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы находитесь в поисках подарка для человека, у которого уже есть все — кроме собственного замка во Франции, — то за 55 долларов можно исправить эту ситуацию.

Конечно, не весь замок, но долю в Château de Vibrac — средневековой крепости в регионе Гранд Коньяк.

Кто покупает французские замки?

За коллективной покупкой Vibrac стоит Dartagnans.fr - стартап по сохранению исторического наследия, совместно с ассоциацией Adopte un château. Это уже третий подобный проект. В 2017 году команда приобрела замок Mothe-Chandeniers, окруженный рвами, а годом позже — Ebaupinay в регионе Дё-Севр.

Сейчас собрано более 175 000 евро, и уже 1700 человек из 45 стран стали совладельцами Vibrac. В планах — собрать 1,24 миллиона евро на полное восстановление замка.

Каждый участник получает пожизненный доступ к Château de Vibrac, участок в саду с табличкой на свое имя и возможность влиять на будущее этой исторической жемчужины.

Что ждет Vibrac?

Расположенный на трех островах реки Шаранта, Vibrac был основан как крепость еще в IX веке. В его истории были и знатные владельцы, и разрушения, и осады. В эпоху Ренессанса семья Марёй владела замком 150 лет, добавив мосты и расширив башни.

Первостепенная задача сейчас — удалить разросшуюся растительность и начать археологические работы. Далее — международный архитектурный конкурс, который поможет найти баланс между традиционными методами реставрации и современными технологиями.

"Мы хотим вернуть замку его величие, но с учетом реалий XXI века", — говорит основатель Dartagnans Ромен Делом.

Замки становятся туристическими центрами

Проекты по реставрации Mothe-Chandeniers и Ebaupinay уже приносят плоды.

В Mothe-Chandeniers вложено 600 000 евро, он принял 15 000 посетителей и теперь работает с первыми сотрудниками, продающими сувениры и экскурсии.

вложено 600 000 евро, он принял 15 000 посетителей и теперь работает с первыми сотрудниками, продающими сувениры и экскурсии. В Ebaupinay этим летом прошло 5 000 туристов, а в будущем здесь появится интерактивный исторический центр.

Vibrac тоже должен стать точкой притяжения. Помимо восстановления стен и башен, команда планирует организовывать мероприятия, выращивать органические продукты и строить экодомики для гостей.