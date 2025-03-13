Путешествие по таинственному маршруту Девона: что скрывает Путь Архангела

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История церкви Святого Михаила де Рупе начинается, как и многие легенды Дартмура, в бурю. Моряк, попавший в шторм, пал на колени на палубе и взмолился о спасении. По преданию, в ответ на его мольбы море расступилось, явив вершину горы, куда судно выбросило на берег. В благодарность он построил церковь на самой вершине. Дьявол пытался разрушить святыню, но Архангел Михаил встал на её защиту. Так святой стал покровителем этого прихода в Девоне.

Фото: commons.wikimedia.org by BB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ St Michael de Rupe Church Brentor - geograph.org.uk - 2185179

Сегодня церковь Святого Михаила де Рупе считается самой высоко расположенной действующей церковью на юге Англии. Она возвышается на одном из западных утёсов Дартмура и служит отправной точкой для паломнического маршрута "Путь Архангела", который с 2021 года ведёт 38 миль через суровые земли Девона к другой церкви Святого Михаила в Чагфорде. Этот путь пересекает места, где христианские храмы соседствуют с древними языческими памятниками.

Маршрут проходит через деревни с уютными пабами, где можно согреться у очага, и церкви, предлагающие путешественникам отдых. Но большая его часть лежит через Северный Дартмур — пустынные и суровые земли, где признаки христианства всё ещё уступают по численности таинственным мегалитам, каменным кругам и языческим ритуальным объектам.

В местном фольклоре едва ли найдётся перекрёсток, где не промышляет дьявол, или холм, на котором не хозяйничает зловещий дух. Это путешествие становится настоящим испытанием — словно путь между светом и тьмой.

Дорога ведет в Лидфорд, а затем поднимается на западный склон Дартмура. Путешественников сопровождает Джастин Фолкс, житель Девона, который исследует эту местность с 15 лет. Он показывает туристам одинокие руины под названием "Мрачный дом" и холм Амикомб, где, по рассказам местных, дьявол устраивал свои огненные пляски.

"Когда сидишь на вершине бронзового кургана, все проблемы кажутся не такими уж важными", — отмечает он.

Окончательный смысл этих сооружений утерян во тьме веков. Возможно, когда-то здесь жили люди, но суровый климат вынудил их покинуть Дартмур. Позднее суеверные жители наделили эти места мистическими историями, пытаясь объяснить то, что не поддавалось разуму.

"Дартмур похож на море. Это дикое, непредсказуемое место. Мы хотели передать эту духовность в маршруте "Путь Архангела" и пригласить людей в наши церкви, чтобы они нашли там тепло и поддержку", — отмечает Хлоя Аксфорд из епархии Эксетера.

Уточнения

Да́ртмур (англ. Dartmoor) — холмистая болотистая местность площадью около 954 км² в графстве Девоншир в Юго-Западной Англии, а также одноимённый национальный парк Великобритании.

