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Как картофель отправился в плавание: возрождение парусной торговли

2:27
Туризм

На восточном побережье Англии возрождаются традиционные методы грузоперевозки. Судно Victorious, оснащённое тремя парусами, вышло в море, чтобы доставить картофель из Фенленда в Норфолк для местного производства картофеля фри. Этот проект стал первым рейсом после двухлетней реставрации судна, которую организовал основатель Coastal Exploration Company Генри Чемберлен.

Sailing (12370055925)
Фото: commons.wikimedia.org by Moyan Brenn from Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Sailing (12370055925)

Грузоперевозки без выбросов

Чемберлен решил испытать альтернативный способ доставки продуктов после беседы с владельцем сети ресторанов Eric's Fish & Chips Эриком Снейтом. Они обсудили проблему современных логистических цепочек, из-за которых продукция преодолевает сотни километров на грузовиках с дизельными двигателями, прежде чем попасть на место переработки. Парусный транспорт, по мнению Чемберлена, может стать экологичной альтернативой.

Испытание морем

"Рейс проходил в непростых погодных условиях", вспоминает Патрик Баркхэм, один из пассажиров Victorious.

Вначале судно шло спокойно, но вскоре в открытом море начался шквал, поднялись волны, и управление парусами потребовало от экипажа максимальной концентрации. Несмотря на сложные условия, Victorious успешно достигла порта Кингс-Линн, где была загружена дополнительным грузом — парфюмерной продукцией Norfolk Natural Living, яблочным соком из Сандрингема и кофе, доставленным по морю из-за Атлантики.

Во время рейса экипажу также пришлось прийти на помощь другому историческому судну — Mermaid, у которого сломался бушприт, началась утечка воды, а запасной двигатель отказал. Victorious оставалась рядом несколько часов, пока Mermaid не была отбуксирована в безопасное место.

Новые перспективы

На второй день парусник направился к Уэлсу-на-Море, где его встречали местные жители и предприниматели. Они с энтузиазмом поддержали проект, видя в нём не только дань традиции, но и возможность для более устойчивого будущего.

Чемберлен уверен, что этот эксперимент может стать основой для возрождения углеродно-нейтральных грузоперевозок. Coastal Exploration Company планирует запустить регулярные рейсы на Victorious и предлагает пассажирам уникальную возможность присоединиться к плаваниям.

Уточнения

А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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