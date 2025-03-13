На восточном побережье Англии возрождаются традиционные методы грузоперевозки. Судно Victorious, оснащённое тремя парусами, вышло в море, чтобы доставить картофель из Фенленда в Норфолк для местного производства картофеля фри. Этот проект стал первым рейсом после двухлетней реставрации судна, которую организовал основатель Coastal Exploration Company Генри Чемберлен.
Чемберлен решил испытать альтернативный способ доставки продуктов после беседы с владельцем сети ресторанов Eric's Fish & Chips Эриком Снейтом. Они обсудили проблему современных логистических цепочек, из-за которых продукция преодолевает сотни километров на грузовиках с дизельными двигателями, прежде чем попасть на место переработки. Парусный транспорт, по мнению Чемберлена, может стать экологичной альтернативой.
"Рейс проходил в непростых погодных условиях", вспоминает Патрик Баркхэм, один из пассажиров Victorious.
Вначале судно шло спокойно, но вскоре в открытом море начался шквал, поднялись волны, и управление парусами потребовало от экипажа максимальной концентрации. Несмотря на сложные условия, Victorious успешно достигла порта Кингс-Линн, где была загружена дополнительным грузом — парфюмерной продукцией Norfolk Natural Living, яблочным соком из Сандрингема и кофе, доставленным по морю из-за Атлантики.
Во время рейса экипажу также пришлось прийти на помощь другому историческому судну — Mermaid, у которого сломался бушприт, началась утечка воды, а запасной двигатель отказал. Victorious оставалась рядом несколько часов, пока Mermaid не была отбуксирована в безопасное место.
На второй день парусник направился к Уэлсу-на-Море, где его встречали местные жители и предприниматели. Они с энтузиазмом поддержали проект, видя в нём не только дань традиции, но и возможность для более устойчивого будущего.
Чемберлен уверен, что этот эксперимент может стать основой для возрождения углеродно-нейтральных грузоперевозок. Coastal Exploration Company планирует запустить регулярные рейсы на Victorious и предлагает пассажирам уникальную возможность присоединиться к плаваниям.
А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!