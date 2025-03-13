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Тайны Ранко: как маленькая деревня оказалась в центре средневековых войн

1:54
Туризм

Где на берегу озера Маджоре спряталась живописная деревня с богатой историей? Добро пожаловать в Ранко — уголок Ломбардии, название которого происходит от латинского runcare, что означает "распахивать" землю. Здесь природа сочетается с древними легендами, а каждый уголок хранит следы прошлого.

озеро Маджоре
Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
озеро Маджоре

История Ранко: сражения и феодальные войны

В XIII веке Ранко находился под контролем могущественных семей. В 1276 году рядом, в заливе Квасса, разгорелась битва при Гуаззере: армия Висконти с союзниками попыталась завоевать Милан, но была разгромлена Торрианцами. В плен попали 34 миланских дворянина, включая представителя Висконти.

Позже территория перешла во владение герцога Милана Джана Галеаццо Висконти, а затем была поглощена семьёй Борромео, феодалами Ангеры. Ранко стал самостоятельным муниципалитетом лишь в 1956 году, после череды административных слияний.

Что посмотреть в Ранко?

Прогулки и природа:

  • Парк Джанни Родари – уютное место с детскими площадками и аллеями вдоль воды.
  • Залив Квасса – природная зона с велосипедными маршрутами и потрясающими видами.
  • Тропа Сан-Квирико – ведёт к небольшой церкви на вершине горы, откуда открываются панорамные виды на Альпы и озеро.

Исторические достопримечательности:

  • Церковь святых Мартина и Лоренцо (XVI век) с фресками эпохи Возрождения.
  • Церковь Пресвятой Богородицы Розария в деревне Упонна, построенная в 1948 году.

И, конечно, стоит пройтись по набережной Ранко — здесь можно насладиться закатом и отправиться на лодочную экскурсию по островам Борромео.

Уточнения

Висконти - фамилия, принадлежавшая двум аристократическим родам Италии периода Средневековья: Происхождение фамилии, скорее всего, связано со средневековым титулом виконта (лат. Vicecomites, или Vicecomes - изначально "заместитель графа", вице-граф), который носили её основатели.

Ла́го-Маджо́ре (итал. Lago Maggiore) — озеро на границе Швейцарии и Италии. Швейцарская часть озера расположена в кантоне Тичино, итальянская — в Пьемонте и Ломбардии. Урез воды Лаго-Маджоре является самой низкой точкой Швейцарии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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