Тайны Ранко: как маленькая деревня оказалась в центре средневековых войн

Где на берегу озера Маджоре спряталась живописная деревня с богатой историей? Добро пожаловать в Ранко — уголок Ломбардии, название которого происходит от латинского runcare, что означает "распахивать" землю. Здесь природа сочетается с древними легендами, а каждый уголок хранит следы прошлого.
В XIII веке Ранко находился под контролем могущественных семей. В 1276 году рядом, в заливе Квасса, разгорелась битва при Гуаззере: армия Висконти с союзниками попыталась завоевать Милан, но была разгромлена Торрианцами. В плен попали 34 миланских дворянина, включая представителя Висконти.
Позже территория перешла во владение герцога Милана Джана Галеаццо Висконти, а затем была поглощена семьёй Борромео, феодалами Ангеры. Ранко стал самостоятельным муниципалитетом лишь в 1956 году, после череды административных слияний.
И, конечно, стоит пройтись по набережной Ранко — здесь можно насладиться закатом и отправиться на лодочную экскурсию по островам Борромео.
Висконти - фамилия, принадлежавшая двум аристократическим родам Италии периода Средневековья: Происхождение фамилии, скорее всего, связано со средневековым титулом виконта (лат. Vicecomites, или Vicecomes - изначально "заместитель графа", вице-граф), который носили её основатели.
Ла́го-Маджо́ре (итал. Lago Maggiore) — озеро на границе Швейцарии и Италии. Швейцарская часть озера расположена в кантоне Тичино, итальянская — в Пьемонте и Ломбардии. Урез воды Лаго-Маджоре является самой низкой точкой Швейцарии.
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