Тайны Ранко: как маленькая деревня оказалась в центре средневековых войн

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Где на берегу озера Маджоре спряталась живописная деревня с богатой историей? Добро пожаловать в Ранко — уголок Ломбардии, название которого происходит от латинского runcare, что означает "распахивать" землю. Здесь природа сочетается с древними легендами, а каждый уголок хранит следы прошлого.

Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ озеро Маджоре

История Ранко: сражения и феодальные войны

В XIII веке Ранко находился под контролем могущественных семей. В 1276 году рядом, в заливе Квасса, разгорелась битва при Гуаззере: армия Висконти с союзниками попыталась завоевать Милан, но была разгромлена Торрианцами. В плен попали 34 миланских дворянина, включая представителя Висконти.

Позже территория перешла во владение герцога Милана Джана Галеаццо Висконти, а затем была поглощена семьёй Борромео, феодалами Ангеры. Ранко стал самостоятельным муниципалитетом лишь в 1956 году, после череды административных слияний.

Что посмотреть в Ранко?

Прогулки и природа:

Парк Джанни Родари – уютное место с детскими площадками и аллеями вдоль воды.

Залив Квасса – природная зона с велосипедными маршрутами и потрясающими видами.

Тропа Сан-Квирико – ведёт к небольшой церкви на вершине горы, откуда открываются панорамные виды на Альпы и озеро.

Исторические достопримечательности:

Церковь святых Мартина и Лоренцо (XVI век) с фресками эпохи Возрождения.

Церковь Пресвятой Богородицы Розария в деревне Упонна, построенная в 1948 году.

И, конечно, стоит пройтись по набережной Ранко — здесь можно насладиться закатом и отправиться на лодочную экскурсию по островам Борромео.

Уточнения

Висконти - фамилия, принадлежавшая двум аристократическим родам Италии периода Средневековья: Происхождение фамилии, скорее всего, связано со средневековым титулом виконта (лат. Vicecomites, или Vicecomes - изначально "заместитель графа", вице-граф), который носили её основатели.



Ла́го-Маджо́ре (итал. Lago Maggiore) — озеро на границе Швейцарии и Италии. Швейцарская часть озера расположена в кантоне Тичино, итальянская — в Пьемонте и Ломбардии. Урез воды Лаго-Маджоре является самой низкой точкой Швейцарии.

