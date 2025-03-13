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Vietnam Airlines начала продажу билетов на рейсы Москва — Ханой

0:59
Туризм

Vietnam Airlines открыла продажу билетов на рейсы Москва — Ханой, которые были анонсированы послом Вьетнама в России Данг Минь Кхоем.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

По расписанию на сайте авиакомпании, первый вылет из аэропорта Шереметьево запланирован на 9 мая. Позже рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и четвергам в сторону Москвы, и из Ханоя в Москву в те же дни, передает TourDom.

Сейчас билеты на рейс 9 мая из Москвы в Ханой и обратно 22 мая предлагаются за 885 долларов (77,6 тыс. рублей). Тариф "Эконом лайт" включает два места багажа до 23 кг каждое, а также ручную кладь. Оплата картами, выпущенными российскими банками, на сайте Vietnam Airlines невозможна, что может затруднить бронирование для некоторых путешественников.

Уточнения

Хано́й (вьет. Hà Nội, тьы-ном 河內, дословно «город между рек» или «(место) окружённое рекой») — столица Вьетнама и второй по численности населения город страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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