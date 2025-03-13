Почему пляжи Сан-Ремо больше недоступны для отдыха

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревожные прогнозы сбылись: купание на центральных пляжах Сан-Ремо (Италия), включая побережье на Корсо Тренто-Триест (Аренелла, Баньи Лидо-Италия и Моргана), в этом году будет запрещено.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пляж

В последние месяцы активно обсуждалась проблема загрязнения воды в закрытой акватории между двумя портами, и после нескольких временных ограничений Арпал вынес окончательное решение о полном запрете. Причина — систематическое ухудшение качества воды в последние годы.

Исследования выявили значительное превышение уровня кишечной палочки и энтерококков, а также наличие пластика, мусора и других загрязняющих веществ, представляющих угрозу для здоровья купающихся. Однако запрет затронет не только любителей пляжного отдыха, но и спортсменов, занимающихся греблей, парусным спортом и каякингом в этой акватории.

Проблемы с водой в этом районе начались десятилетия назад, когда было построено Портосоле. Тогда были введены первые запреты на купание за пределами Морганы, а пляжи между двумя портами оказались буквально "зажаты" между сооружениями.

В разные годы рассматривались проекты по реконструкции пляжей, включая создание элитных бассейнов или аквапарка, однако они так и не были реализованы. Вместо этого купание на Корсо Тренто-Триест то запрещали, то разрешали, но никто не мог гарантировать чистоту воды.

Окончательный запрет ставит под угрозу работу трех пляжных заведений, которым предстоит пережить целый сезон без туристов. Несмотря на то, что официальное постановление стало неожиданностью для многих, ухудшение состояния воды отмечалось уже давно, передает SanremoNews.

Объединение предпринимателей обратилось в администрацию города с вопросом, какие меры будут приняты в связи с анализами Арпал последних лет. Однако есть ли возможность что-то изменить?

Уточнения

Аквато́рия (от лат. aqua — вода, territorium — территория) — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.



