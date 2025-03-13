Фонтаны, которые шепчут секреты: что слышно в садах виллы д’Эсте

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Величественные виллы, пышные сады и древние термальные источники — всё это ждёт вас в Тиволи, небольшом, но потрясающем городе, затерянном среди холмов Римской сельской местности. Это место с богатейшей историей, где когда-то отдыхали римские императоры и вдохновлялись художники.

Фото: commons.wikimedia.org by Viault, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фонтан Тиволи

Как добраться?

Из Рима до Тиволи можно доехать на поезде со станции Тибуртина или на автобусе от Понте Маммоло. А если путешествуете на машине, дорога займёт всего час!

Что посмотреть в Тиволи?

Исторический центр: путешествие в прошлое

Прогулка по улочкам Тиволи — это возможность окунуться в историю. Начните с Собора Сан-Лоренцо — его 45-метровая колокольня открывает потрясающий вид на город. Не пропустите и церковь Санта-Мария-Маджоре с готическим мраморным порталом.

На площади Гарибальди можно насладиться панорамой окрестностей и величественными фонтанами, а затем взглянуть на Arco dei Padri Componenti, современную скульптуру Арнальдо Помодоро, ставшую символом обновления города.

Вилла д'Эсте: мир фонтанов и садов

Настоящая жемчужина Тиволи — Вилла д'Эсте, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенная в XVI веке кардиналом Ипполитом д'Эсте, она славится роскошными садами и величественными фонтанами, среди которых Грот Дианы и Ротонда кипарисов. Это место, где природа и архитектура сливаются в единое произведение искусства.

Целебные воды Тиволи

Термальные источники Альбуле, известные со времён Плиния Старшего, обладают целебными свойствами. В древности здесь отдыхали императоры, а римские термы, сохранившие традиции оздоровления, предлагают гостям современные процедуры, серные ванны и расслабляющие спа-программы.

Почему стоит посетить Тиволи?

Всего в часе от Рима — идеальная поездка на день.

Уникальная история, начиная с античности.

Великолепные сады, фонтаны и виллы эпохи Возрождения.

Термальные воды для отдыха и здоровья.

Тиволи — это место, где история, природа и архитектура сливаются в единое целое, создавая атмосферу волшебства. Готовы отправиться в путешествие

Уточнения

Ти́воли (итал. Tivoli) — город в итальянской области Лацио (провинция Рим), на реке Анио, в 24 км к северо-востоку от Рима. Главные достопримечательности: древнеримская вилла Адриана, замок папы Пия II (1458—1461), знаменитые вилла д’Эсте (XVI век) и Григорианская вилла (XIX век).



Пли́ний Ста́рший (лат. Plinius Maior, настоящее имя Гай Плиний Секунд, лат. Gaius Plinius Secundus; между 22 и 24 годами н. э., Новый Ком — 24 или 25 августа 79 года н. э., Стабии) — древнеримский писатель-эрудит, автор "Естественной истории".

