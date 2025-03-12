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Здесь время замерло — малоизвестный итальянский остров Вивара

2:24
Туризм

Для любителей уединенных островов и скрытых жемчужин Средиземноморья открывается настоящая находка: таинственный остров, который словно возродился из прошлого и завораживает каждого, кто его посещает.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

В самом сердце Неаполитанского залива спрятан уголок нетронутой природы, о котором знают немногие, — остров Вивара.

В отличие от популярных Капри, Искьи и Прочиды, этот остров представляет собой заповедный оазис, где отсутствует массовый туризм, а время словно замерло.

Остров Вивара, имеющий форму полумесяца и периметр около 3 км, соединен с Прочидой живописным подвесным мостом. Этот мост, длиной 362 метра, считается самым длинным тибетским мостом в мире.

Во время прогулки по острову можно наслаждаться удивительными пейзажами: густые средиземноморские заросли, редкие виды птиц, археологические находки и панорамные виды, от которых захватывает дух.

Остров имеет богатую историю, уходящую корнями в бронзовый век. Здесь были обнаружены следы древних микенских поселений и свидетельства морской торговли с Эгейским морем. Археологические раскопки, начатые еще в 1930 году, принесли важные находки, подтверждающие древнее происхождение острова.

В XVIII веке Вивара использовалась Бурбонами как охотничий заповедник, заселенный косулями и кроликами. В 1818 году остров перешел под управление муниципалитета Прочида, а позже оказался в частной собственности. Только в 2012 году Вивара получила статус государственного природного заповедника, и сегодня охраняется Лесной службой.

Для сохранения уникальной экосистемы острова доступ к нему строго регулируется: попасть сюда можно только по предварительному бронированию и в сопровождении профессионального гида.

Тропы острова, доступные только для пеших прогулок, ведут через заросли средиземноморского кустарника, цветущие веники, рощи морских сосен и смотровые площадки с потрясающими видами.

Прогулка по Виваре требует минимальной физической подготовки, так как рельеф местности не всегда ровный, передает Salernosera.

Уточнения

Оа́зис (устар. оаз) — богатое растительностью место в пустыне или полупустыне (реже в степи, саванне и даже в засушливой лесостепи), изолированное от других массивов растительности; обычно расположено около естественного водоёма.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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