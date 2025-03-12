Долгоиграющие римские прогулки — улицы, которые точно стоит посетить

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Центр Рима невероятно обширен, и чтобы в полной мере насладиться его историческими и культурными достопримечательностями, потребуется как минимум неделя.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson Фонтан Треви сделает всем ручкой

Но с чего начать знакомство с Вечным городом? Одним из лучших способов погрузиться в его атмосферу — прогуляться по знаменитым римским улицам, каждая из которых по-своему уникальна.

Виа-дель-Корсо — одна из центральных улиц Рима, соединяющая Пьяцца Венеция и Пьяцца дель Пополо. Ее длина составляет около 1,5 км, а история уходит корнями в эпоху папы Павла II. Здесь расположены величественные дворцы, такие как Палаццо Дориа-Памфили, а также множество бутиков и магазинов известных брендов. Добраться сюда можно на метро (станции Spagna или Flaminio) или на автобусе.

Via della Conciliazione ведет от замка Сант-Анджело прямо к площади Святого Петра, открывая впечатляющий вид на собор. Открытая в 1950 году, она славится своими элегантными зданиями, такими как Палаццо Торлония, и многочисленными кафе и сувенирными лавками. Недавнее благоустройство площади Пьяцца Пиа превратило часть улицы в пешеходную зону, что делает прогулку еще более приятной.

Via dei Fori Imperiali — одна из самых значимых улиц Рима, соединяющая Колизей с Пьяцца Венеция. Она проходит через руины форумов Траяна, Августа и Цезаря. По выходным движение здесь ограничено, что позволяет наслаждаться атмосферой древнего города без шума автомобилей. Доехать можно на метро (станция Colosseo) или автобусе до площади Венеции.

Via Condotti, расположенная в районе Кампо-Марцио, ведет от Виа-дель-Корсо к знаменитой Испанской лестнице. Здесь сосредоточены бутики мировых брендов, исторические кафе и элегантные здания. Визит сюда — это не только шопинг, но и возможность насладиться прекрасной архитектурой и атмосферой римской элегантности, передает Idealista.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.



