Здесь родилась паста: загадочный уголок Италии

Тоскана давно стала культовым направлением для путешественников. Ее бескрайние виноградники, живописные холмы и богатая история привлекают миллионы туристов. Однако среди знаменитых Флоренции, Сиены и Пизы есть место, которое остается вне массового туризма, но заслуживает не меньшего внимания. Это Понтремоли - очаровательный средневековый городок, спрятанный в горах региона Луниджана, который называют "одним из главных секретов Тосканы".
Понтремоли на протяжении веков был важным пунктом для путешественников, направлявшихся из северных городов Италии, таких как Милан, Парма и Генуя. Именно поэтому король Фридрих II называл его "ключом и дверью" Тосканы, а Карл VIII - "входом в горы".
Город расположен на древнем паломническом пути Виа Франчиджена, соединяющем английский Кентербери с Римом. Узкие мощёные улицы, величественные соборы, старинные замки и неповторимая атмосфера средневековья делают Понтремоли местом, где история оживает.
Одно из главных гастрономических открытий, которое ждёт путешественников в Понтремоли, — это тестароли. Многие считают его не пастой, а хлебом, однако это блюдо, похожее на блин, принято подавать с песто. История тестароли уходит к древним этрускам, которые наслаждались этим блюдом еще в IX веке до н. э..
Но тестароли — не единственное кулинарное сокровище региона. Здесь можно попробовать:
Попробовать местные специалитеты можно в Trattoria Norina, где меню написано только на итальянском и меняется каждый день. А за сладкими угощениями стоит заглянуть в Caffè e Antica Pasticceria degli Svizzeri.
Один день в этом городе — это путешествие во времени. Замок Пьяньяро, построенный около 1000 года, возвышается над городом и предлагает панорамные виды на долины и горы. Сегодня в его стенах находится Музей стел Луниджаны, в котором собраны загадочные фигурки из песчаника, относящиеся к IV-I тысячелетиям до н. э.
В центре города возвышается Кафедральный собор Санта-Мария Ассунта, построенный в XVII веке по проекту Алессандро Капры. Он украшен золотыми росписями, фресками, мраморными алтарями и деревянной статуей Мадонны дель Пополо XIII века.
Еще одна жемчужина города — Театр делла Роза, построенный в конце XVII века, где проходят спектакли, концерты и кинопоказы.
А если оказаться в Понтремоли в среду или субботу, стоит заглянуть на уличный рынок в Piazza della Repubblica и Piazza del Duomo, где можно попробовать лучшие деликатесы региона.
Город прекрасен в любое время года:
Ближайший крупный аэропорт — Милан-Мальпенса (3 часа на машине), но удобнее добираться из Пизы, Генуи, Пармы, Флоренции или Болоньи (90 минут — 2 часа). Для свободы передвижения стоит взять машину напрокат.
Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км². Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках.
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