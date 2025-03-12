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Винный край со средневековыми замками и уникальными традициями — что посмотреть в Пьемонте

2:05
Туризм

Пьемонт — регион Италии, где величественные горы соседствуют с живописными озерами, а древние города хранят следы истории и культуры.

Пьемонт
Фото: commons.wikimedia.org by villlamania, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пьемонт

Здесь рождаются легендарные вина Ланге, добываются белые трюфели, а традиции, такие как Карнавал в Ивреа, делают регион еще более уникальным. Но Пьемонт — это не только Турин, его столица с королевским шармом, но и множество других городов, достойных внимания путешественников.

Александрия — это город с богатым историческим прошлым, связанным с эпохой Фридриха Барбароссы и папы Александра III. Здесь можно увидеть великолепные крепости, такие как замок Джароле, посетить музеи, например, музей Маренго, посвященный Наполеоновским войнам, и прогуляться по элегантному историческому центру с архитектурными памятниками XVII-XX веков. Главные площади города — Пьяцца Гарибальди, Площадь Ломбардской лиги и Площадь Свободы — создают атмосферу аутентичного итальянского города.

Расположенный между Турином и Миланом, Верчелли известен как европейская столица риса. Однако город также славится своим историческим наследием — от башен и средневековых дворцов до знаменитого аббатства Сант-Андреа, яркого образца романско-готической архитектуры. Центральная площадь Кавур с аркадами и памятником Камилло Кавуру считается сердцем города, а поездка по окрестностям позволяет увидеть живописные рисовые поля, особенно красивыми в теплые месяцы.

Асти — это не только знаменитое вино, но и город с богатой историей. Узкие улочки, величественные готические соборы и башни, оставшиеся с XIII века, создают неповторимую атмосферу. Здесь можно прогуляться среди старинных дворцов, попробовать традиционные блюда региона, такие как соус bagna cauda и паста agnolotti, и, конечно, насладиться дегустацией лучших вин, передает My Luxury.

Уточнения

Пьемо́нт — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Винный край со средневековыми замками и уникальными традициями — что посмотреть в Пьемонте
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