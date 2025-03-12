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Отдых на любой вкус — почему туристы дали Хорватии звание страны года

Туризм

Хорватия официально признана лучшим туристическим направлением Европы в 2025 году.

Отдых на острове
Фото: PR-служба Офиса по туризму Малайзии
Отдых на острове

В масштабном голосовании, организованном популярной туристической платформой Best European Destinations, приняли участие более миллиона путешественников из 158 стран.

Эта страна завоевала признание благодаря потрясающему разнообразию пейзажей, богатому культурному наследию и захватывающим природным чудесам. От лазурных пляжей и исторических городов до уединенных островов и живописных парусных маршрутов — в Хорватии найдется отдых на любой вкус.

Особенно популярностью у туристов пользуется Макарская ривьера — идеальное место для любителей активного отдыха. Здесь можно насладиться захватывающим рафтингом по реке Цетина, отправиться в пеший поход к крепости Фортика или исследовать уютные острова с мощеными улочками, скрытыми бухтами и песчаными пляжами.

Хорватия впечатляет не только природными пейзажами, но и гастрономией. Например, истрийский трюфель и местные вина ценятся гурманами по всему миру. А ризотто с чернилами кальмара (crni rižot) считается одним из самых известных морских деликатесов страны, передает Startlap.

Уточнения

Ризо́тто (итал. risotto, означает «маленький рис») — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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