Тайное место в горах Трентино, которое не оставит вас равнодушным

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Трентино — Альто-Адидже скрывается место, которое словно пришло из другой эпохи. Это скит Сан-Коломбано — небольшое убежище, высеченное прямо в скале. Здесь царят тишина, умиротворение и величие природы. Добраться сюда непросто: дорога проходит через лесную тропу, а затем предстоит подняться по 100 ступеням, высеченным в камне. Но как только вы окажетесь наверху, мир вокруг замедлится, а открывающийся вид компенсирует все усилия.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце

Этот скит был основан в честь святого Колумбана, ирландского монаха, который пришёл сюда в поисках тишины и медитации. С VI века это место служило прибежищем для отшельников и монахов, а теперь привлекает путешественников, ценящих уникальные впечатления и исторические памятники.

Попадая сюда, вы ощущаете, как внешний мир исчезает. Окружающая тишина кажется почти осязаемой, а воздух пропитан запахом гор. Внутри — небольшая церковь, несколько монашеских келий и часовня. Всё здесь предельно скромно, но в этом и кроется особое очарование места.

Посетить скит стоит не только ради его исторической значимости, но и ради того чувства покоя, которое он дарит. Вам не нужно быть верующим, чтобы оценить его энергию. Достаточно просто остановиться, вдохнуть свежий горный воздух и почувствовать гармонию вокруг.

Если вы ищете необычные маршруты вдали от туристической суеты, скит Сан-Коломбано станет для вас особенным открытием. И когда вы преодолеете последние 100 ступенек, возможно, вы почувствуете, что оставили здесь частичку своего сердца.

Полезные советы перед поездкой:

Одевайтесь многослойно: на высоте погода меняется быстро.

Выбирайте удобную треккинговую обувь — маршрут непростой.

Захватите фотоаппарат: виды здесь заслуживают того, чтобы их запечатлеть.

Уточнения

Тренти́но-А́льто-А́дидже или Тренти́но-Южный Тироль (итал. Trentino-Alto Adige/Südtirol, нем. Trentino-Südtirol, ладинск. Trentin-Südtirol) — область на севере Италии.



Колумба́н (лат. Columbanus; ок. 540, Лейнстер — 23 ноября 615, Боббио) — ирландский монах, просветитель, церковный поэт, проповедник-миссионер в странах Западной Европы.

