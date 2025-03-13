Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога в никуда? Ford избавляется от Focus ради электрокроссоверов
Забыть о слезах и насморке: какие породы собак подходят даже аллергикам
Правда о пробиотиках: что скрывают от нас производители добавок
Адаптогены и нейропептиды: новые герои в борьбе за молодость вашей кожи
Сатурн пополнил свою семью: астрономы обнаружили рекордное количество спутников
90 лет спустя: Фольксваген возвращается к военным контрактам
Иван Ургант пошутил про дверь в тюремную камеру
Завершающий этап реформы: отели России ждут большие перемены
Ни одна мышь не проскочит: почему в доме появились грызуны и как с ними бороться

Тайное место в горах Трентино, которое не оставит вас равнодушным

2:04
Туризм

В самом сердце Трентино — Альто-Адидже скрывается место, которое словно пришло из другой эпохи. Это скит Сан-Коломбано — небольшое убежище, высеченное прямо в скале. Здесь царят тишина, умиротворение и величие природы. Добраться сюда непросто: дорога проходит через лесную тропу, а затем предстоит подняться по 100 ступеням, высеченным в камне. Но как только вы окажетесь наверху, мир вокруг замедлится, а открывающийся вид компенсирует все усилия.

Солнце
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце

Этот скит был основан в честь святого Колумбана, ирландского монаха, который пришёл сюда в поисках тишины и медитации. С VI века это место служило прибежищем для отшельников и монахов, а теперь привлекает путешественников, ценящих уникальные впечатления и исторические памятники.

Попадая сюда, вы ощущаете, как внешний мир исчезает. Окружающая тишина кажется почти осязаемой, а воздух пропитан запахом гор. Внутри — небольшая церковь, несколько монашеских келий и часовня. Всё здесь предельно скромно, но в этом и кроется особое очарование места.

Посетить скит стоит не только ради его исторической значимости, но и ради того чувства покоя, которое он дарит. Вам не нужно быть верующим, чтобы оценить его энергию. Достаточно просто остановиться, вдохнуть свежий горный воздух и почувствовать гармонию вокруг.

Если вы ищете необычные маршруты вдали от туристической суеты, скит Сан-Коломбано станет для вас особенным открытием. И когда вы преодолеете последние 100 ступенек, возможно, вы почувствуете, что оставили здесь частичку своего сердца.

Полезные советы перед поездкой:

  • Одевайтесь многослойно: на высоте погода меняется быстро.
  • Выбирайте удобную треккинговую обувь — маршрут непростой.
  • Захватите фотоаппарат: виды здесь заслуживают того, чтобы их запечатлеть.

 

Уточнения

Тренти́но-А́льто-А́дидже или Тренти́но-Южный Тироль (итал. Trentino-Alto Adige/Südtirol, нем. Trentino-Südtirol, ладинск. Trentin-Südtirol) — область на севере Италии.

Колумба́н (лат. Columbanus; ок. 540, Лейнстер — 23 ноября 615, Боббио) — ирландский монах, просветитель, церковный поэт, проповедник-миссионер в странах Западной Европы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Какие деревья и кустарники нельзя трогать весной? Садоводы совершают роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Какие деревья и кустарники нельзя трогать весной? Садоводы совершают роковую ошибку Аудио 
Забудьте про змей на даче: 5 эффективных способов их отпугнуть
Садоводство, цветоводство
Забудьте про змей на даче: 5 эффективных способов их отпугнуть Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Последние материалы
Адаптогены и нейропептиды: новые герои в борьбе за молодость вашей кожи
Сатурн пополнил свою семью: астрономы обнаружили рекордное количество спутников
90 лет спустя: Фольксваген возвращается к военным контрактам
Иван Ургант пошутил про дверь в тюремную камеру
Завершающий этап реформы: отели России ждут большие перемены
Ни одна мышь не проскочит: почему в доме появились грызуны и как с ними бороться
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Тайное место в горах Трентино, которое не оставит вас равнодушным
Жизнь на привязи: как цепь превращает преданного друга в агрессивного зверя
Случайность или тайный код? Разбираем символику самых известных автологотипов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.