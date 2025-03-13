Почему итальянцы выбирают поезда Frecciarossa вместо самолётов и авто?

Поезда Frecciarossa завоевали сердца итальянцев и европейцев благодаря своей скорости, удобству и комфорту. Они стали настоящей альтернативой перелётам и долгим автомобильным поездкам, предлагая пассажирам расслабленный и приятный способ передвижения по Италии.
Trenitalia, оператор скоростных поездов Frecciarossa, была признана лучшей железнодорожной компанией Европы. Исследование, основанное на восьми ключевых критериях, подтвердило, что сочетание цены и качества делает эти поезда оптимальным выбором для путешественников.
Дополнительный плюс — выгодные скидки. Например, можно сэкономить до 60% на билетах во вторник, среду, четверг и субботу. Для разных категорий пассажиров действуют специальные предложения:
Билеты на Frecciarossa можно приобрести в кассах, через терминалы самообслуживания или на сайте Trenitalia. Чтобы получить лучшие цены, важно заранее проверять актуальные акции и специальные предложения.
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