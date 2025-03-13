Почему итальянцы выбирают поезда Frecciarossa вместо самолётов и авто?

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поезда Frecciarossa завоевали сердца итальянцев и европейцев благодаря своей скорости, удобству и комфорту. Они стали настоящей альтернативой перелётам и долгим автомобильным поездкам, предлагая пассажирам расслабленный и приятный способ передвижения по Италии.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист в ожидании поезда

Trenitalia, оператор скоростных поездов Frecciarossa, была признана лучшей железнодорожной компанией Европы. Исследование, основанное на восьми ключевых критериях, подтвердило, что сочетание цены и качества делает эти поезда оптимальным выбором для путешественников.

Дополнительный плюс — выгодные скидки. Например, можно сэкономить до 60% на билетах во вторник, среду, четверг и субботу. Для разных категорий пассажиров действуют специальные предложения:

Стрела Янг — скидки для пассажиров до 30 лет,

Старшая Стрела — выгодные билеты для путешественников старше 60 лет,

Стрела 2x1 — два билета по цене одного,

Стрела Музыка — скидки на поездки к важным концертам в Италии,

Стрела Семья — скидки для семей с детьми до 15 лет,

Стрела Друзей — специальные тарифы для групп из 3-5 человек,

A / R в тот же день и A / R Стрелы в неделю — скидки 40-60% на билеты туда-обратно в зависимости от дня недели.

Билеты на Frecciarossa можно приобрести в кассах, через терминалы самообслуживания или на сайте Trenitalia. Чтобы получить лучшие цены, важно заранее проверять актуальные акции и специальные предложения.