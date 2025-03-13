Путешествие мечты за копейки: зачем туристы едут в Албанию

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кристально чистые воды, белоснежные пляжи и мягкий средиземноморский климат — неудивительно, что Албания стремительно набирает популярность среди путешественников. Великолепная Албанская Ривьера по красоте может соперничать с тропическими островами, но при этом отдых здесь обходится значительно дешевле.

Фото: commons.wikimedia.org by ZNZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Албания

"Путешествие на Мальдивы — дорогое и утомительное, тогда как Альбания предлагает бюджетную альтернативу, доступную каждому", — пишет The Mirror.

Здесь можно снять роскошные апартаменты у моря всего за 9 000 форинтов в сутки, а сытный обед с напитками обойдется всего в 6 700 форинтов.

Летом температура воздуха поднимается выше 30°C, что гарантирует идеальные условия для пляжного отдыха.

Дешевые авиабилеты предлагают Ryanair и Wizz Air - например, в Тирану можно слетать всего за 30 000 форинтов в обе стороны.

Еще один бюджетный вариант — перелет на Корфу с последующей переправой на пароме в Албанию(стоимость билета 6 700 форинтов). Оттуда удобно путешествовать по живописным прибрежным городам.

Если хочется насладиться роскошным пляжным отдыхом по доступной цене, Албания — идеальный выбор!

Уточнения

Тира́на (алб. Tiranë, Tirana) — столица и крупнейший город Албании, главный политический, экономический и культурный центр страны.

