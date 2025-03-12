Лучшая зима – без суеты: 10 курортов, где еще нет толп

3:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейские горнолыжные курорты многочисленны и легендарны. Шамони, Санкт-Антон, Куршевель - эти названия знакомы каждому любителю катания. Но есть ли среди альпийских склонов скрытые жемчужины, о которых мало кто знает?

Фото: commons.wikimedia.org by Tonyperk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лыжи

Одним кажется, что секретных мест уже не осталось, а для других они до сих пор остаются личными оазисами уединения и первоклассного снега. Остался только один способ проверить — собрать экипировку и отправиться на поиски. А можно поступить проще и прочитать этот гид по 10 потрясающим европейским курортам, которые несправедливо остаются в тени.

1. Валь д'Анниви (Швейцария) — альпийская тишина и чистый снег

Почему стоит поехать?

Тихая долина, традиционные деревушки, захватывающие виды и просторные трассы.

Спрятавшийся в стороне от знаменитых швейцарских курортов Церматта и Вербье, Валь д'Анниви предлагает 100 км солнечных трасс, потрясающие виды на легендарные вершины и аутентичную атмосферу. Канатная дорога соединяет курорты Гриментц и Зиналь, создавая рай для любителей фрирайда.

Чем заняться, кроме катания?

Исследовать ледяные пещеры ледника Зиналь — снежный лабиринт, который выглядит как кадры из фантастического фильма.

2. Шамполюк (Италия) — горнолыжный уют с видом на Маттерхорн

Почему стоит поехать?

Очарование нетронутой Италии, доступ к знаменитым фрирайд-зонам и отличные цены.

Шамполюк часто остается в тени соседних Грессонея и Аланьи, но именно здесь можно насладиться настоящей итальянской атмосферой, живописными трассами и близостью к одному из лучших бэккантри-районов Европы.

Где расслабиться после катания?

Заглянуть в лесной бар Bruno's — укромное местечко, где можно выпить глинтвейн перед тем, как курорт закроется на ночь.

3. Варт-Шрёккен (Австрия) — забытый бриллиант Арльберга

Почему стоит поехать?

Старинная деревушка, заснеженные трассы и удобное соединение с гигантским регионом Арльберг.

Этот уютный курорт долго оставался в тени знаменитых Санкт-Антона и Леха, но с появлением канатной дороги Auenfeldjet Варт получил прямой доступ к одной из крупнейших зон катания Европы.

Что нового?

Недавно добавленная канатка, соединяющая Цюрс и Штубен, завершила создание лыжного мегарегиона с 305 км трасс.

4. Сент-Фуа (Франция) — тихая гавань в Альпах

Почему стоит поехать?

Семейная атмосфера, отличные условия для фрирайда и отсутствие толп.

Этот небольшой, но харизматичный курорт в долине Тарантез когда-то был любимым секретным местом инструкторов и гидов, но теперь набирает популярность у тех, кто устал от суеты соседних гигантов — Валь-д'Изера и Тиня.

Что попробовать?

В La Bergerie готовят лучшую фондю и раклет в регионе — идеальное завершение дня в горах.

5. Хохкёниг (Австрия) — альпийская классика с потрясающими видами

Почему стоит поехать?

Протяженные трассы, красивые лесные спуски и аутентичные австрийские деревни.

Регион Хохкёниг предлагает 120 км трасс, идеально подходящих для долгих лыжных прогулок. А для тех, кто хочет покорить сразу несколько вершин, существует Королевский тур — 32 км сплошного катания через 5 пиков.

Что необычного?

Можно задержаться в одном из горных ресторанов на закатный аперитив и спуститься обратно по освещенной трассе с налобным фонарем.

Уточнения

Фрира́йд (англ freeride) — катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс и, как правило, вне области обслуживания горнолыжной индустрии.

