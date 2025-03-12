Лучшая зима – без суеты: 10 курортов, где еще нет толп

Европейские горнолыжные курорты многочисленны и легендарны. Шамони, Санкт-Антон, Куршевель - эти названия знакомы каждому любителю катания. Но есть ли среди альпийских склонов скрытые жемчужины, о которых мало кто знает?
Одним кажется, что секретных мест уже не осталось, а для других они до сих пор остаются личными оазисами уединения и первоклассного снега. Остался только один способ проверить — собрать экипировку и отправиться на поиски. А можно поступить проще и прочитать этот гид по 10 потрясающим европейским курортам, которые несправедливо остаются в тени.
Почему стоит поехать?
Тихая долина, традиционные деревушки, захватывающие виды и просторные трассы.
Спрятавшийся в стороне от знаменитых швейцарских курортов Церматта и Вербье, Валь д'Анниви предлагает 100 км солнечных трасс, потрясающие виды на легендарные вершины и аутентичную атмосферу. Канатная дорога соединяет курорты Гриментц и Зиналь, создавая рай для любителей фрирайда.
Чем заняться, кроме катания?
Исследовать ледяные пещеры ледника Зиналь — снежный лабиринт, который выглядит как кадры из фантастического фильма.
Почему стоит поехать?
Очарование нетронутой Италии, доступ к знаменитым фрирайд-зонам и отличные цены.
Шамполюк часто остается в тени соседних Грессонея и Аланьи, но именно здесь можно насладиться настоящей итальянской атмосферой, живописными трассами и близостью к одному из лучших бэккантри-районов Европы.
Где расслабиться после катания?
Заглянуть в лесной бар Bruno's — укромное местечко, где можно выпить глинтвейн перед тем, как курорт закроется на ночь.
Почему стоит поехать?
Старинная деревушка, заснеженные трассы и удобное соединение с гигантским регионом Арльберг.
Этот уютный курорт долго оставался в тени знаменитых Санкт-Антона и Леха, но с появлением канатной дороги Auenfeldjet Варт получил прямой доступ к одной из крупнейших зон катания Европы.
Что нового?
Недавно добавленная канатка, соединяющая Цюрс и Штубен, завершила создание лыжного мегарегиона с 305 км трасс.
Почему стоит поехать?
Семейная атмосфера, отличные условия для фрирайда и отсутствие толп.
Этот небольшой, но харизматичный курорт в долине Тарантез когда-то был любимым секретным местом инструкторов и гидов, но теперь набирает популярность у тех, кто устал от суеты соседних гигантов — Валь-д'Изера и Тиня.
Что попробовать?
В La Bergerie готовят лучшую фондю и раклет в регионе — идеальное завершение дня в горах.
Почему стоит поехать?
Протяженные трассы, красивые лесные спуски и аутентичные австрийские деревни.
Регион Хохкёниг предлагает 120 км трасс, идеально подходящих для долгих лыжных прогулок. А для тех, кто хочет покорить сразу несколько вершин, существует Королевский тур — 32 км сплошного катания через 5 пиков.
Что необычного?
Можно задержаться в одном из горных ресторанов на закатный аперитив и спуститься обратно по освещенной трассе с налобным фонарем.
Фрира́йд (англ freeride) — катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс и, как правило, вне области обслуживания горнолыжной индустрии.
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