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Почему немцы больше не едут на Балтику? Подлинная причина вас удивит

1:38
Туризм

Жители Германии массово отказываются от отдыха на Балтийском побережье, и причина вовсе не в погоде или сервисе. Дело в политике: высокий уровень поддержки партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в этих регионах стал фактором, влияющим на туристические предпочтения, сообщает EADaily со ссылкой на немецкие СМИ.

пляж
Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain
пляж

На выборах в бундестаг партия особенно успешно выступила в таких местах, как община Альбек, что вызвало волну недовольства среди части населения. Люди начали выбирать курорты, руководствуясь не только качеством отдыха, но и уровнем поддержки правопопулистской партии. Некоторые туристы отказались посещать магазины, отели и мастерские, владельцы которых открыто поддерживают "АдГ".

В поисках альтернативы немцы всё чаще выбирают отдых в Шлезвиг-Гольштейне или даже в соседней Польше. Старшее поколение, помнящее послевоенные годы, особенно остро реагирует на усиление позиций "АдГ" и предпочитает голосовать кошельком, выбирая другие направления.

При этом мнения разделились: часть немцев считает бойкот оправданной реакцией, другие же иронизируют над ситуацией и задаются вопросом, насколько далеко может зайти такое политическое избегание.

На выборах "АдГ" получила 35% голосов в земле Мекленбург-Передняя Померания, обогнав СДПГ. Эти результаты вызвали широкий общественный резонанс, поставив вопрос: должны ли политические предпочтения влиять на выбор места отдыха?

Уточнения

«Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году. По итогам выборов 26 сентября 2021 года занимает 83 места в бундестаге.

Шле́звиг-Гольште́йн (нем. Schleswig-Holstein) — земля ФРГ, расположенная на севере страны. Столица — город Киль. На севере граничит с Данией, на юге — со свободным городом Гамбургом, а также с землями Мекленбург-Передняя Померания и Нижняя Саксония.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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