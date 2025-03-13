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Таиланд разрешил использовать две новые криптовалюты

2:01
Туризм

С 16 марта 2024 года в Таиланде разрешат использование двух популярных стейблкоинов — USDT (Tether) и USDC (USD Coin). Однако пока не стоит радоваться слишком рано: речь не идет о полноценной легализации криптовалютных платежей в магазинах, отелях и кафе.

Биткоин
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) внесла USDT и USDC в список криптовалют, допустимых для торговли на биржах. Теперь эти стейблкоины можно будет использовать как базовые торговые пары, а также для инвестирования в цифровые токены в рамках ICO. Однако платить ими в обычных магазинах пока не получится.

Некоторые эксперты сомневаются, что криптовалютные платежи действительно станут популярны в Таиланде. Кроме того, это решение приняла не Bank of Thailand, а именно SEC — регулятор, отвечающий за цифровые активы, а не за традиционную финансовую систему. Это означает, что политика Центробанка по отношению к криптовалютным платежам пока не изменилась.

Для большинства туристов, включая россиян, изменения вряд ли окажут значительное влияние. Российские путешественники традиционно используют наличные доллары для отдыха в Таиланде, и пока что этот способ оплаты остается самым удобным.

Ходили слухи, что в стране могут возникнуть сложности с обменом старых долларовых купюр, но они не подтвердились — американская валюта принимается без каких-либо проблем.

Пока что использование USDT и USDC остается в основном опцией для трейдеров и инвесторов. Однако это может быть первым шагом к более широкому внедрению криптовалют в Таиланде. Если власти страны в будущем разрешат их использование для розничных платежей, это серьезно изменит экономический ландшафт и сделает Таиланд одним из самых криптодружественных направлений для туристов и бизнеса.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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