Завершающий этап реформы: отели России ждут большие перемены

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-премьер России Александр Новак на заседании коллегии Росаккредитации подчеркнул важность завершения реформы системы классификации гостиниц. Как передаёт ТАСС, чиновник отметил, что процесс должен быть доведён до конца, чтобы новая система работала в полную силу и обеспечивала удобство для всех участников рынка.

Фото: Wikimedia Commons by Prayitno is licensed under Public domain отель, стойка администратора

В 2024 году Росаккредитация сосредоточила внимание на ключевых изменениях в сфере туризма. В рамках реформы была создана современная цифровая платформа, которая стала обязательной для всех средств размещения.

Кроме того, был запущен единый реестр и проработан механизм самооценки, что значительно упростило для отелей процесс получения статуса и включения в список сертифицированных гостиниц.

Теперь все участники рынка могут рассчитывать на прозрачные и удобные условия работы, а гости — на более высокие стандарты сервиса.

Уточнения

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществляющий контроль за деятельностью аккредитованных лиц, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции национального органа Российской Федерации по аккредитации.

