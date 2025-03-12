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Из руин в крупнейшую экспозицию: зоопарк Годонина строит новый павильон

2:38
Туризм

В зоопарке Годонина началось строительство нового павильона аквариумов, который после сноса предыдущего здания станет одной из крупнейших пресноводных экспозиций в Чехии. Об этом сообщил пресс-секретарь зоопарка Иво Ценцингер. Проект обойдётся более чем в 68 миллионов крон, а завершение строительства запланировано на лето 2026 года.

Оригинальный павильон, открытый в 1981 году и дополненный морской секцией в 2001 году, был одной из главных достопримечательностей зоопарка. Посетители могли наблюдать шесть пресноводных и два морских аквариума, а главной звездой были чернопёрые акулы. Однако разрушительное торнадо в июне 2021 года настолько повредило конструкцию здания, что его дальнейшая эксплуатация стала невозможной. Сотрудники зоопарка были вынуждены переселить 400 рыб и других водных обитателей в другие зоологические учреждения.

Восстановление аквариума задержалось из-за необходимости ликвидации других последствий стихии в городе. Инвестором проекта выступает город Годонин, являющийся учредителем зоопарка.

"На месте старого павильона, рядом с озером фламинго, появится современное двухэтажное здание. В двух экспозициях с общим объёмом аквариумов около 180 кубических метров посетители смогут познакомиться с фауной африканских озёр Малави и Танганьика", — сообщил пресс-секретарь.

Строительство лишь частично ограничит передвижение посетителей, поскольку оно ведётся на окраине зоопарка.

"Будет закрыта только задняя часть тротуара вокруг фламинго и вольеров хищников, но экспозиции останутся доступны с другой стороны", — добавил Ценцингер.

Новый павильон аквариумов является частью масштабной модернизации зоопарка. Она началась осенью 2023 года с открытия нового входного комплекса и детской площадки. В ближайшее время зоопарк также завершит строительство нового приюта для собак, который был полностью уничтожен торнадо.

Зоопарк Годонина — один из самых маленьких и молодых в Чехии и Словакии, он был открыт в 1977 году. В 2023 году его посетило почти 177 тысяч человек, что на три тысячи больше, чем в предыдущем году, и стало третьим самым высоким показателем посещаемости в истории зоопарка.

Уточнения

Годонин (чеш. Hodonín ['ɦodoɲiːn]), Гёдинг (нем. Göding) — город в Чехии, на юго-востоке Моравии, в Южноморавском крае, на реке Мораве.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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