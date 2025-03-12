Легендарная улица Барселоны оживает: мечта или реальность

На знаменитой улице Ла Рамбла в Барселоне началась долгожданная реконструкция. Этот проект обсуждался с 2017 года, но лишь теперь власти города решили привести улицу в порядок. Главная цель — вернуть ее горожанам, ведь сейчас она больше напоминает коридор для туристов, чем оживленное место встреч местных жителей.
Ла Рамбла — это не просто бульвар, а важнейшая артерия Барселоны, соединяющая Готический квартал и Эль Раваль.
Эти два района полны жизни, истории и культурного разнообразия, но сама улица за последние годы стала территорией для туристов, которых сюда привозят самолеты, поезда и паромы.
"Мы теряем Ла Рамбла", — признает генеральный директор Barcelona Turisme Матеу Эрнандес Малукер.
Чтобы вернуть улицу горожанам, планируется создать три новых площади в знаковых местах, где туристические и локальные потоки смогут пересекаться и взаимодействовать.
Архитекторы задумали создать комфортные пространства, где люди смогут задерживаться, а не просто проходить мимо.
"Мы хотим, чтобы местные жители и туристы объединились", — говорит, президент ассоциации "Друзья Рамбла", По Бош.
Реконфигурация улицы предусматривает не только создание новых площадей, но и улучшение инфраструктуры. Центральная часть бульвара, Терре-плезан, сейчас перегружена различными конструкциями: террасы кафе, электрические коробки и другие препятствия делают передвижение сложным.
После реконструкции эта зона станет более открытой и удобной.
Проект предполагает значительные изменения:
"Раньше на Ла Рамбла даже приходилось арендовать стул, чтобы посидеть", — вспоминает Матеу.
Теперь комфорт и удобство станут приоритетом.
Реконструкция также затронет автомобильное движение. Полосы движения будут сокращены, оставив одну дорогу для транспорта, ведущую обратно к площади Каталонии, при этом учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.
Архитектурные изменения — это лишь часть проблемы. Горожанам нужны причины, чтобы снова прийти на Ла Рамбла.
"Когда они приезжают сюда посмотреть шоу или выставку, они не остаются здесь на ужин — они уходят в другие районы!" — отмечает архитектор Лола Доменек.
Поэтому важно не только изменить пространство, но и пересмотреть коммерческое предложение улицы.
Барселона стремится создать Ла Рамбла, которая будет одинаково удобна для всех — туристов, местных жителей, предпринимателей.
Барсело́на (кат. Barcelona ) — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона. Один из важнейших туристических пунктов в европейских маршрутах. Это второй город в Испании по численности населения после Мадрида и десятый в Европейском союзе.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.