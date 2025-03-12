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Легендарная улица Барселоны оживает: мечта или реальность

3:06
Туризм

На знаменитой улице Ла Рамбла в Барселоне началась долгожданная реконструкция. Этот проект обсуждался с 2017 года, но лишь теперь власти города решили привести улицу в порядок. Главная цель — вернуть ее горожанам, ведь сейчас она больше напоминает коридор для туристов, чем оживленное место встреч местных жителей.

Национальный дворец в Барселоне
Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Национальный дворец в Барселоне

В поисках баланса

Ла Рамбла — это не просто бульвар, а важнейшая артерия Барселоны, соединяющая Готический квартал и Эль Раваль.

Эти два района полны жизни, истории и культурного разнообразия, но сама улица за последние годы стала территорией для туристов, которых сюда привозят самолеты, поезда и паромы.

"Мы теряем Ла Рамбла", — признает генеральный директор Barcelona Turisme Матеу Эрнандес Малукер.

Чтобы вернуть улицу горожанам, планируется создать три новых площади в знаковых местах, где туристические и локальные потоки смогут пересекаться и взаимодействовать.

Новые зоны отдыха

Архитекторы задумали создать комфортные пространства, где люди смогут задерживаться, а не просто проходить мимо.

"Мы хотим, чтобы местные жители и туристы объединились", — говорит, президент ассоциации "Друзья Рамбла", По Бош.

Реконфигурация улицы предусматривает не только создание новых площадей, но и улучшение инфраструктуры. Центральная часть бульвара, Терре-плезан, сейчас перегружена различными конструкциями: террасы кафе, электрические коробки и другие препятствия делают передвижение сложным.

После реконструкции эта зона станет более открытой и удобной.

Новые элементы улицы

Проект предполагает значительные изменения:

  • Установка уличных фонарей и скамеек (раньше их здесь не было!).
  • Размещение новой растительности, особенно в нижней части улицы, недалеко от колонны Христофора Колумба.
  • Очистка и благоустройство пешеходных зон.

"Раньше на Ла Рамбла даже приходилось арендовать стул, чтобы посидеть", — вспоминает Матеу.

Теперь комфорт и удобство станут приоритетом.

Дорога для всех

Реконструкция также затронет автомобильное движение. Полосы движения будут сокращены, оставив одну дорогу для транспорта, ведущую обратно к площади Каталонии, при этом учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.

Главное — смысл, а не форма

Архитектурные изменения — это лишь часть проблемы. Горожанам нужны причины, чтобы снова прийти на Ла Рамбла.

"Когда они приезжают сюда посмотреть шоу или выставку, они не остаются здесь на ужин — они уходят в другие районы!" — отмечает архитектор Лола Доменек.

Поэтому важно не только изменить пространство, но и пересмотреть коммерческое предложение улицы.

Барселона стремится создать Ла Рамбла, которая будет одинаково удобна для всех — туристов, местных жителей, предпринимателей.

Уточнения

Барсело́на (кат. Barcelona ) — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона. Один из важнейших туристических пунктов в европейских маршрутах. Это второй город в Испании по численности населения после Мадрида и десятый в Европейском союзе.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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