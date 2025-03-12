Гаджет под палящим солнцем: что умеет пляжный зонт будущего

Солнечные технологии добрались до пляжей! Представьте себе зонтик, который не только защищает от солнца, но и заряжает ваш телефон, питает портативный холодильник и выдерживает внезапные ливни.
Обычный пляжный зонт превращается в настоящий гаджет. Новый продукт, разработанный компанией Anker, сочетает в себе привычные размеры классического зонтика и гибкие солнечные панели, обеспечивающие на 30% больше эффективности по сравнению с традиционными фотоэлементами.
Складной навес остаётся лёгким и удобным в переноске — его можно носить под рукой или за спиной, как любой обычный зонт.
Первые продажи стартуют в апреле 2025 года в Аргентине. В северном полушарии зонтики появятся в июле-августе — как раз к летнему сезону.
Основные функции солнечного зонтика:
Этот продукт меняет правила игры для любителей пляжного отдыха. Теперь можно не беспокоиться о разрядившемся смартфоне или тёплой воде в бутылке — всё работает от солнечной энергии.
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.