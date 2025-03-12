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Гаджет под палящим солнцем: что умеет пляжный зонт будущего

1:38
Туризм

Солнечные технологии добрались до пляжей! Представьте себе зонтик, который не только защищает от солнца, но и заряжает ваш телефон, питает портативный холодильник и выдерживает внезапные ливни.

Пляж
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пляж

Двойная функция: защита и энергия

Обычный пляжный зонт превращается в настоящий гаджет. Новый продукт, разработанный компанией Anker, сочетает в себе привычные размеры классического зонтика и гибкие солнечные панели, обеспечивающие на 30% больше эффективности по сравнению с традиционными фотоэлементами.

Складной навес остаётся лёгким и удобным в переноске — его можно носить под рукой или за спиной, как любой обычный зонт.

Когда и где появится?

Первые продажи стартуют в апреле 2025 года в Аргентине. В северном полушарии зонтики появятся в июле-августе — как раз к летнему сезону.

Как это работает?

Основные функции солнечного зонтика:

  • Зарядка гаджетов — USB-порты позволяют подпитывать телефон и другие устройства.
  • Питание для мини-холодильника — ваши напитки и еда останутся прохладными весь день.
  • Защита от дождя и ветра — благодаря сертификации IP67 зонтик устойчив к влаге и сильным порывам ветра.

Почему это революция?

Этот продукт меняет правила игры для любителей пляжного отдыха. Теперь можно не беспокоиться о разрядившемся смартфоне или тёплой воде в бутылке — всё работает от солнечной энергии.

Уточнения

Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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