Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эра Трампа: как Белый дом перекроит технологический ландшафт Америки
Вашингтон больше не нужен: Овечкин намекнул на возвращение в Динамо
Весенняя посадка тюльпанов — не миф: как получить цветы, если не успели осенью
Не просто тепло, а модно: какие свитера в тренде этой весной и с чем их носить
Венгрия снова получает нефть: российские специалисты оперативно устранили аварию после атаки БПЛА
Необратимый процесс: континенты Земли объединяются в суперконтинент — и это будет страшно
Кошачий сухой закон: почему питомец игнорирует воду и чем это грозит
Посадили один раз — собираете урожай 8 лет: клубника, которая не разочарует
Простые шаги, которые помогут вам чувствовать себя лучше каждый день

15 лет на вершине: не просто пляж, а эталон чистоты и комфорта

2:27
Туризм

Пляж Томбо в городе Гуаружа уже 15-й год подряд удостаивается международного знака качества "Голубой Флаг". Этот престижный сертификат, присуждаемый датской организацией Foundation for Environmental Education (FEE), подтверждает высокий уровень экологической устойчивости и безопасности пляжа. На сегодняшний день Томбо остаётся единственным пляжем в штате Сан-Паулу, получающим эту награду.

Бразилия пляж Томбо
Фото: Wikimedia Commons by Leonardo Shinagawa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бразилия пляж Томбо

Чем знаменит пляж Томбо?

Этот живописный пляж с чистой водой и развитой инфраструктурой привлекает как любителей пляжного отдыха, так и серферов.

Здесь регулярно проходят соревнования по серфингу, благодаря чему он стал знаковым местом среди спортсменов. Кроме того, Томбо известен своей заботой об окружающей среде: строгие экологические стандарты поддерживаются из года в год.

Как пляжи получают "Голубой Флаг"?

Чтобы получить этот сертификат, пляж должен соответствовать строгим требованиям в нескольких категориях:

  • Качество воды — высокий уровень чистоты, отсутствие загрязнений.
  • Экологическое управление — меры по сохранению природных ресурсов.
  • Безопасность и доступность — наличие спасателей, доступ для людей с ограниченными возможностями.
  • Экологическое просвещение — программы и мероприятия, направленные на повышение осведомлённости о защите природы.

В этом году национальная комиссия FEE рассмотрела заявки от 56 пляжей и причалов по всей Бразилии, выбрав в итоге 38 пляжей и 11 причалов, соответствующих стандартам.

Как добраться до пляжа Томбо?

Пляж находится примерно в 100 км от Сан-Паулу. Добраться можно по шоссе Канон! Rangoni, пройдя через систему дорог Anchieta-Иммигрантов.

Для путешественников из близлежащих городов, таких как Сантос и Сан-Висенте, удобной альтернативой является паромная переправа из района Конец Пляжа.

Пляж будущего: отдых в гармонии с природой

Томбо продолжает не только радовать отдыхающих своей красотой, но и оставаться эталоном экологической ответственности.

Его ежегодное признание на международном уровне доказывает, что устойчивый подход к развитию пляжных зон — не только возможен, но и успешен.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт. São Paulo, МФА (порт.): [sɐ̃w ˈpawlu]) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Самый населённый город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария. Расположен в долине реки Тиете, в 70 км от побережья Атлантического океана.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники Аудио 
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Российский шоу-бизнес
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие Дмитрий Плотников Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Последние материалы
Эра Трампа: как Белый дом перекроит технологический ландшафт Америки
Вашингтон больше не нужен: Овечкин намекнул на возвращение в Динамо
Весенняя посадка тюльпанов — не миф: как получить цветы, если не успели осенью
Не просто тепло, а модно: какие свитера в тренде этой весной и с чем их носить
Венгрия снова получает нефть: российские специалисты оперативно устранили аварию после атаки БПЛА
Необратимый процесс: континенты Земли объединяются в суперконтинент — и это будет страшно
Кошачий сухой закон: почему питомец игнорирует воду и чем это грозит
Посадили один раз — собираете урожай 8 лет: клубника, которая не разочарует
Простые шаги, которые помогут вам чувствовать себя лучше каждый день
Постная коврижка, которая заменит торт: ни яиц, ни масла, ни сожалений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.