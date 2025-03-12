Пляж Томбо в городе Гуаружа уже 15-й год подряд удостаивается международного знака качества "Голубой Флаг". Этот престижный сертификат, присуждаемый датской организацией Foundation for Environmental Education (FEE), подтверждает высокий уровень экологической устойчивости и безопасности пляжа. На сегодняшний день Томбо остаётся единственным пляжем в штате Сан-Паулу, получающим эту награду.
Этот живописный пляж с чистой водой и развитой инфраструктурой привлекает как любителей пляжного отдыха, так и серферов.
Здесь регулярно проходят соревнования по серфингу, благодаря чему он стал знаковым местом среди спортсменов. Кроме того, Томбо известен своей заботой об окружающей среде: строгие экологические стандарты поддерживаются из года в год.
Чтобы получить этот сертификат, пляж должен соответствовать строгим требованиям в нескольких категориях:
В этом году национальная комиссия FEE рассмотрела заявки от 56 пляжей и причалов по всей Бразилии, выбрав в итоге 38 пляжей и 11 причалов, соответствующих стандартам.
Пляж находится примерно в 100 км от Сан-Паулу. Добраться можно по шоссе Канон! Rangoni, пройдя через систему дорог Anchieta-Иммигрантов.
Для путешественников из близлежащих городов, таких как Сантос и Сан-Висенте, удобной альтернативой является паромная переправа из района Конец Пляжа.
Томбо продолжает не только радовать отдыхающих своей красотой, но и оставаться эталоном экологической ответственности.
Его ежегодное признание на международном уровне доказывает, что устойчивый подход к развитию пляжных зон — не только возможен, но и успешен.
Сан-Па́улу (порт. São Paulo, МФА (порт.): [sɐ̃w ˈpawlu]) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Самый населённый город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария. Расположен в долине реки Тиете, в 70 км от побережья Атлантического океана.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.