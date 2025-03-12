15 лет на вершине: не просто пляж, а эталон чистоты и комфорта

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляж Томбо в городе Гуаружа уже 15-й год подряд удостаивается международного знака качества "Голубой Флаг". Этот престижный сертификат, присуждаемый датской организацией Foundation for Environmental Education (FEE), подтверждает высокий уровень экологической устойчивости и безопасности пляжа. На сегодняшний день Томбо остаётся единственным пляжем в штате Сан-Паулу, получающим эту награду.

Фото: Wikimedia Commons by Leonardo Shinagawa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бразилия пляж Томбо

Чем знаменит пляж Томбо?

Этот живописный пляж с чистой водой и развитой инфраструктурой привлекает как любителей пляжного отдыха, так и серферов.

Здесь регулярно проходят соревнования по серфингу, благодаря чему он стал знаковым местом среди спортсменов. Кроме того, Томбо известен своей заботой об окружающей среде: строгие экологические стандарты поддерживаются из года в год.

Как пляжи получают "Голубой Флаг"?

Чтобы получить этот сертификат, пляж должен соответствовать строгим требованиям в нескольких категориях:

Качество воды — высокий уровень чистоты, отсутствие загрязнений.

Экологическое управление — меры по сохранению природных ресурсов.

Безопасность и доступность — наличие спасателей, доступ для людей с ограниченными возможностями.

Экологическое просвещение — программы и мероприятия, направленные на повышение осведомлённости о защите природы.

В этом году национальная комиссия FEE рассмотрела заявки от 56 пляжей и причалов по всей Бразилии, выбрав в итоге 38 пляжей и 11 причалов, соответствующих стандартам.

Как добраться до пляжа Томбо?

Пляж находится примерно в 100 км от Сан-Паулу. Добраться можно по шоссе Канон! Rangoni, пройдя через систему дорог Anchieta-Иммигрантов.

Для путешественников из близлежащих городов, таких как Сантос и Сан-Висенте, удобной альтернативой является паромная переправа из района Конец Пляжа.

Пляж будущего: отдых в гармонии с природой

Томбо продолжает не только радовать отдыхающих своей красотой, но и оставаться эталоном экологической ответственности.

Его ежегодное признание на международном уровне доказывает, что устойчивый подход к развитию пляжных зон — не только возможен, но и успешен.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт. São Paulo, МФА (порт.) : [sɐ̃w ˈpawlu]) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Самый населённый город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария. Расположен в долине реки Тиете, в 70 км от побережья Атлантического океана.

