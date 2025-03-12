Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о таблетках: этот сок улучшает сон естественным способом
Метеоритный удар в Нижегородской области: как древний катаклизм изменил лицо Земли
ТОП-5 грузовиков СССР, которые так и не вышли в массовое производство
Хотите узнать, о чём мечтает ваш пёс: просто посмотрите, как он спит – и приготовьтесь к неожиданностям
Ипотека вместо очереди: депутат объяснил, почему сейчас не раздают квартиры, как в СССР
Легче не бывает: кекс, который даже не нужно доставать из кружки
200 миллионов — только начало? Что стоит за успехом русской сказки про Царевну-лягушку
Клубника больше не болеет: всё дело в правильных соседях
Рынок предметов роскоши: почему коллекционные предметы становятся новым трендом

Лыжный сезон сокращается: как горнолыжные курорты ищут новые идеи

2:51
Туризм

Горнолыжные курорты на средних высотах всё чаще сталкиваются с климатическими вызовами. Недостаток снега ставит под угрозу их существование, заставляя искать новые пути развития. Так, французский курорт Гузе, расположенный на высоте от 1100 до 2100 метров, объявил о досрочном закрытии сезона. Причина — аномально тёплая зима и нехватка осадков в виде снега.

Зимний сезон
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Зимний сезон

Когда зима больше не зима

Хотя на некоторых курортах, граничащих с Испанией и Андоррой, в эти выходные выпало много снега, в Гузе шёл дождь.

Это стало очередным подтверждением изменчивости климата: осадки всё более непредсказуемы, а температура нестабильна. В результате традиционная уборка снега и подготовка трасс превращаются в настоящую проблему для курортов средней высоты.

Экономический удар по туристической индустрии

Закрытие горнолыжного сезона раньше срока — это не просто отмена катания, а серьёзный финансовый ущерб для всей инфраструктуры региона.

Гостиницы, рестораны, прокаты снаряжения, лыжные школы — весь этот бизнес завязан на наплыв туристов. Вопрос для таких курортов, как Гузе, становится всё более острым: сколько ещё зим они смогут выдержать в таких условиях?

Время перемен: поиск новых решений

Гузе — не единственный курорт, столкнувшийся с проблемой. Во многих местах лыжный сезон сокращается, и курорты вынуждены адаптироваться.

Например, в Мон-д'Ольмес из 21 трассы пока что работают 15, а Ax 3 Domains держит 76% своих склонов в рабочем состоянии, хотя прогнозы остаются неутешительными.

Что дальше: диверсификация отдыха

Чтобы выжить, горнолыжные курорты вынуждены менять стратегию. Они рассматривают альтернативные способы привлечения туристов:

  • Пешие и велосипедные маршруты,
  • Термальные источники и СПА-туры,
  • Организация круглогодичного активного отдыха.

Но такие изменения требуют значительных вложений и пересмотра экономической модели. Курорты на средней высоте находятся перед сложным выбором: адаптироваться к новой реальности или столкнуться с неизбежным закрытием.

Неизбежность перемен

Случай Гузе — тревожный сигнал для всей индустрии. С каждым годом зимний сезон становится короче, а традиционные методы ведения бизнеса теряют свою эффективность.

Следующие несколько лет станут определяющими для таких курортов: либо они найдут способ изменить свою модель, либо лыжный спорт в некоторых регионах Пиренеев останется лишь воспоминанием.

 
 

Уточнения

Пирене́и или Пирене́йские горы (фр. Pyrénées, исп. Pirineos, окс. Pirenèus, кат. Pirineus, баск. Pirinioak), — горная система во Франции, Испании и Андорре, между Бискайским заливом и Средиземным морем. Название связано с баск. pyren - "гора", "вершина", "горный хребет".
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Красота и стиль
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Киев предложил похабное 30-дневное перемирие. США поддержали Дмитрий Плотников Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Последние материалы
ТОП-5 грузовиков СССР, которые так и не вышли в массовое производство
Хотите узнать, о чём мечтает ваш пёс: просто посмотрите, как он спит – и приготовьтесь к неожиданностям
Ипотека вместо очереди: депутат объяснил, почему сейчас не раздают квартиры, как в СССР
Легче не бывает: кекс, который даже не нужно доставать из кружки
200 миллионов — только начало? Что стоит за успехом русской сказки про Царевну-лягушку
Клубника больше не болеет: всё дело в правильных соседях
Рынок предметов роскоши: почему коллекционные предметы становятся новым трендом
Легендарная улица Барселоны оживает: мечта или реальность
ДПС и провокационные вопросы: как не заговорить себя на штраф
Киев предложил похабное 30-дневное перемирие. США поддержали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.