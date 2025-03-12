Лыжный сезон сокращается: как горнолыжные курорты ищут новые идеи

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горнолыжные курорты на средних высотах всё чаще сталкиваются с климатическими вызовами. Недостаток снега ставит под угрозу их существование, заставляя искать новые пути развития. Так, французский курорт Гузе, расположенный на высоте от 1100 до 2100 метров, объявил о досрочном закрытии сезона. Причина — аномально тёплая зима и нехватка осадков в виде снега.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Зимний сезон

Когда зима больше не зима

Хотя на некоторых курортах, граничащих с Испанией и Андоррой, в эти выходные выпало много снега, в Гузе шёл дождь.

Это стало очередным подтверждением изменчивости климата: осадки всё более непредсказуемы, а температура нестабильна. В результате традиционная уборка снега и подготовка трасс превращаются в настоящую проблему для курортов средней высоты.

Экономический удар по туристической индустрии

Закрытие горнолыжного сезона раньше срока — это не просто отмена катания, а серьёзный финансовый ущерб для всей инфраструктуры региона.

Гостиницы, рестораны, прокаты снаряжения, лыжные школы — весь этот бизнес завязан на наплыв туристов. Вопрос для таких курортов, как Гузе, становится всё более острым: сколько ещё зим они смогут выдержать в таких условиях?

Время перемен: поиск новых решений

Гузе — не единственный курорт, столкнувшийся с проблемой. Во многих местах лыжный сезон сокращается, и курорты вынуждены адаптироваться.

Например, в Мон-д'Ольмес из 21 трассы пока что работают 15, а Ax 3 Domains держит 76% своих склонов в рабочем состоянии, хотя прогнозы остаются неутешительными.

Что дальше: диверсификация отдыха

Чтобы выжить, горнолыжные курорты вынуждены менять стратегию. Они рассматривают альтернативные способы привлечения туристов:

Пешие и велосипедные маршруты,

Термальные источники и СПА-туры,

Организация круглогодичного активного отдыха.

Но такие изменения требуют значительных вложений и пересмотра экономической модели. Курорты на средней высоте находятся перед сложным выбором: адаптироваться к новой реальности или столкнуться с неизбежным закрытием.

Неизбежность перемен

Случай Гузе — тревожный сигнал для всей индустрии. С каждым годом зимний сезон становится короче, а традиционные методы ведения бизнеса теряют свою эффективность.

Следующие несколько лет станут определяющими для таких курортов: либо они найдут способ изменить свою модель, либо лыжный спорт в некоторых регионах Пиренеев останется лишь воспоминанием.





Уточнения

Пирене́и или Пирене́йские горы (фр. Pyrénées, исп. Pirineos, окс. Pirenèus, кат. Pirineus, баск. Pirinioak), — горная система во Франции, Испании и Андорре, между Бискайским заливом и Средиземным морем. Название связано с баск. pyren - "гора", "вершина", "горный хребет".



