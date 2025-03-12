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От Гомера до Онассиса: уникальный архипелаг, скрытый от посторонних глаз

4:09
Туризм

Потерянные в лазурных водах Ионического моря, Пригипонисия - это островной оазис, где история, роскошь и нетронутая природа переплетаются в единую гармонию. Эти крошечные острова у южного побережья Лефкады завораживают путешественников своими скрытыми пляжами, кристально чистой водой и исключительной атмосферой уединения.

г.Рефимно Греция 2010 - panoramio (2)
Фото: commons.wikimedia.org by Roma Neus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
г.Рефимно Греция 2010 - panoramio (2)

Где они находятся и почему о них говорят?

Этот архипелаг включает в себя знаменитый остров Скорпиос — личный рай Аристотеля Онассиса, а также острова Мадури (родина поэта Аристотеля Валаоритиса), Спарти, Спорпиди, Хелони, Кастос, Каламос и Меганиси. Несмотря на то, что эти острова небольшие по размеру, их влияние на мировую элиту сложно переоценить. Именно здесь миллиардеры и знаменитости находят свое убежище, а богатейшие туристы бросают якорь своих роскошных яхт.

Аристотель Онассис увидел в Пригипонисии не просто место для отдыха — он создал здесь свою личную империю. Остров Скорпиос стал воплощением роскоши и мечтой многих магнатов. Сегодня остров принадлежит российскому миллиардеру, но по-прежнему остается символом эксклюзивности.

Меганиси - крупнейший остров архипелага, раскинувшийся на 22,4 квадратных километра. Свыше 30 километров побережья скрывают бухты, напоминающие норвежские фьорды, и уютные пляжи, где можно остаться наедине с природой. Южная часть острова узкая и вытянутая, создавая иллюзию прогулки по морю, а северная — представляет собой сеть заливов и лагун с изумрудной водой.

Пляжи, достойные открыток

Берега Пригипонисии поражают разнообразием: белый песок, скалистые обрывы, густые сосны, спускающиеся к самой воде. Каждое побережье словно создано для тех, кто ждал этого отдыха весь год, мечтая о тишине, чистейшем море и уединении.

Путешествие начинается с Лефкады: из порта Нидри на пароме можно добраться до главного порта Меганиси — Вати всего за 30 минут. Этот маршрут идеально подходит как для однодневного путешествия, так и для более длительного отдыха.

Этот уютный рыбацкий поселок расположен в бухте, защищенной от ветров. Здесь можно насладиться свежими морепродуктами в тавернах, любуясь яхтами, покачивающимися на воде. В Вати можно арендовать лодку или отправиться на экскурсию к морским пещерам, включая знаменитую пещеру Папаниколис, где во время Второй мировой войны скрывалась подводная лодка.

Катомери и Спартохори: традиционная Греция без толп туристов

Катомери - это олицетворение старой доброй Греции с каменными домами, узкими улочками и уютными кафе. Здесь до сих пор можно встретить местных жителей, отдыхающих в тени платанов, неспешно попивающих кофе.

Спартохори - еще одно место, обязательное к посещению. Его главная достопримечательность — панорамный вид на Ионическое море, который открывается с возвышенности. Внизу у подножия скалы прячется живописная бухта Спилия, где останавливаются яхты и катера.

Путешествие вглубь веков: от Гомера до наших дней

История Меганиси насчитывает тысячелетия. Впервые остров упоминается еще в "Одиссее" Гомера. Здесь оставили свой след коринфяне, римляне, венецианцы, османы, французы, англичане. Только в 1864 году он окончательно стал частью Греции.

Эти острова — идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты, насладиться нетронутой природой и почувствовать себя частью элитного мира. Будь то однодневная экскурсия или долгожданный отпуск, Пригипонисия не разочаруют.

Уточнения

Архипела́г (греч. Αρχιπέλαγος) — группа островов, расположенных близко друг к другу. Как правило, острова в архипелаге имеют одно и то же происхождение (материковое, вулканическое, коралловое) и сходное геологическое строение.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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