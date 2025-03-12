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Где в Греции попробовать лучшие морепродукты с видом на море

2:20
Туризм

Если хочется на один день вырваться из шумной суеты Афин и вдохнуть морской бриз, стоит обратить внимание на Пахи-Мегара — небольшую жемчужину Саронического залива. Всего в 40 минутах езды от центра греческой столицы расположилось очаровательное рыбацкое поселение, где время словно замедляется, а повседневные заботы отступают на второй план.

20100911 Kotani village close panorama Xanthi Thrace Greece
Фото: commons.wikimedia.org by User:Ggia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
20100911 Kotani village close panorama Xanthi Thrace Greece

Путь в этот уголок спокойствия начинается с трассы Афины — Коринф. После проезда Мегар будет указатель на Пахи, и уже через 35-40 минут от отправной точки окажетесь в уютной гавани с бирюзовыми водами и традиционными тавернами.

Удобное местоположение делает поселок популярным направлением для тех, кто хочет быстро сменить обстановку, не покидая Аттики.

Чем заняться в деревне

  1. Прогулка по набережной и ужин у моря. Пахи славится своим небольшим, но живописным портом, вдоль которого выстроились рыбные таверны. Здесь можно попробовать свежевыловленные морепродукты и традиционные греческие блюда, наслаждаясь видом на залив. Особенно приятно оказаться здесь на закате, когда солнце окрашивает воду в теплые золотистые оттенки.
  2. Подняться на холм Святого Георгия. Любителям панорамных видов стоит подняться на холм, где находится небольшая церковь Святого Георгия. Построенная в эпоху османского владычества, она является не только архитектурной достопримечательностью, но и местом силы для местных жителей. Отсюда открывается завораживающая панорама: лазурное море, рыбацкие лодки, а вдали — контуры Афин.
  3. Посетить церковь Панагица. Еще одно место, достойное внимания — церковь Панагица (Генезис Богородицы), расположенная прямо в порту. Это не только культовое сооружение, но и символ поселка, привлекающий туристов своей историей и атмосферой уюта.
  4. Прогулка по окрестностям. Пахи-Мегара — это не только море и таверны. В окрестностях есть несколько уединенных бухт, идеально подходящих для купания. Если позволяет время, можно устроить небольшую пешую прогулку вдоль побережья и найти свой собственный кусочек рая.

Уточнения

Кори́нф (др.-греч. Ϙόρινθος, греч. Κόρινθος, Коринтос) — древнегреческий полис и современный город на Коринфском перешейке, соединяющем материковую Грецию и полуостров Пелопоннес; с запада перешеек омывается водами Коринфского залива, с востока — заливом Сароникосом.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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