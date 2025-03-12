Тюльпановый рай: подарите себе билет в цветущий мир весны всего в двух часах езды от Парижа

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждую весну замок Шеверни, расположенный всего в двух часах езды от Парижа, превращается в красочный цветущий сад, привлекая многих посетителей.

Фото: flickr.com by coniferconifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюльпаны

Здесь 500 000 тюльпанов создают волшебный пейзаж, и это событие стало настоящим ритуалом для любителей садоводства и отдыха на природе.

С конца марта до апреля аллеи поместья покрываются цветами самых ярких оттенков, от темно-красного до золотисто-желтого, с нежными розовыми и оранжевыми акцентами.

Эффектный сад, за которым ухаживает команда садоводов, с каждым годом растет в размерах. Если в начале проекта было высажено 100 000 луковиц, то сегодня это количество увеличилось до полумиллиона, расположенных на огромных клумбах длиной 250 метров.

Однако очарование Шеверни не ограничивается лишь цветами. Замок с богатой историей привлекает внимание своей элегантной архитектурой, зеленым парком и роскошными интерьерами. Посетители могут сочетать прогулки по цветущим аллеям с историческими открытиями, вдохновляющими на знаменитый замок Мулинсар из Тинтина, пишет ulysse.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов. Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов — горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань. За 10—15 миллионов лет эволюции тюльпаны расселились до Испании и Марокко на западе, до Забайкалья на востоке и до Синайского полуострова на юге.

