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Откройте тайны одного из старейших колумбариев Франции

1:09
Туризм

В Кретей, в живописной долине Валь-де-Марн, находится один из старейших колумбариев Иль-де-Франс, который привлекает любителей голубятни.

Голуби
Фото: flickr.com by Ómar Runólfsson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Голуби

Этот исторический памятник, построенный около 1375 года, представляет собой внушительную средневековую башню, которая сохранилась до наших дней.

Колумбарий изначально служил местом для тысяч голубей, символизировавших богатство и власть в феодальные времена. Его цилиндрическая башня высотой 15 метров построена из местных камней и щебня. В начале XX века пожар уничтожил ферму, но колумбарий остался, сохранив свое историческое значение.

Каждое первое воскресенье месяца проводятся экскурсии с гидом, где можно узнать интересные факты о памятнике. Посетители могут подняться по лестнице и открыть для себя Верхний зал, который когда-то вмещал 1500 пар голубей. Стоимость экскурсии составляет 5 евро — отличная возможность познакомиться с богатым наследием Кретей, пишет sortiraparis.

Уточнения

Колумба́рий лат. columbarium — голубятня, от columba — голубь.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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