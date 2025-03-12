Скрытая среди холмов Эмилии-Романьи, деревня Монтефьоре Конка — это место, где история переплетается с легендами. Здесь возвышается величественная крепость, хранящая тайны веков и истории вечных влюблённых.
Монтефьоре Конка — деревня с тысячелетней историей
Упомянутая ещё в 1136 году, эта деревня сохранила средневековый дух, узкие улочки и старинные стены, которые можно обойти пешком, любуясь живописными видами.
Крепость Рокка ди Монтефьоре Конка — сердце деревни
Построенная в XIV веке могущественной семьёй Малатеста, крепость служила сначала военным сооружением, а позже стала роскошной резиденцией. В её стенах останавливались великие исторические личности, включая короля Венгрии Людовика Анжуйского и римских пап Григория XII и Юлия II.
Исторические достопримечательности Монтефьоре Конка
Монтефьоре Конка славится своими кулинарными изысками.
Здесь можно попробовать:
Прогулка по этой деревне — словно путешествие в прошлое. В каждом камне здесь живёт история, а аромат свежего хлеба и масла наполняет узкие улочки. Если вы хотите почувствовать дух средневековой Италии, Монтефьоре Конка станет для вас идеальным местом.
Пассателли (итал. passatelli) — традиционная паста или суп итальянской провинции Эмилия-Романья, в частности Романьи, провинции Пезаро и Урбино и части провинции Перуджа.
Монтефьоре-Конка (итал. Montefiore Conca) — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Римини.
Малатеста (Malatesta) — род кондотьеров гвельфской ориентации, правивших с 1295 по 1500 год итальянским городом Римини, а также рядом мест в Романье и Марке.
Григорий XII (лат. Gregorius PP. XII, в миру — Анджело Коррер, итал. Angelo Corraro (Correr, Corer); 1325/1336 — 18 октября 1417 года) — Папа Римский с 30 ноября 1406 года по 4 июля 1415 года.
Ю́лий II (лат. Iulius PP. II), в миру — Джулиа́но де́лла Ро́вере (итал. Giuliano della Rovere; 5 декабря 1443, Альбисола-Супериоре, Генуэзская республика — 21 февраля 1513, Рим, Папская область) — Папа Римский с 1 ноября 1503 года по 21 февраля 1513 года.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.