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От римских пап до сырных рецептов: как Монтефьоре Конка стала символом истории

2:03
Туризм

Скрытая среди холмов Эмилии-Романьи, деревня Монтефьоре Конка — это место, где история переплетается с легендами. Здесь возвышается величественная крепость, хранящая тайны веков и истории вечных влюблённых.

крепость Рокка Малатестиана, Италия
Фото: Wikimedia Commons by Diego Baglieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
крепость Рокка Малатестиана, Италия

Монтефьоре Конка — деревня с тысячелетней историей

Упомянутая ещё в 1136 году, эта деревня сохранила средневековый дух, узкие улочки и старинные стены, которые можно обойти пешком, любуясь живописными видами.

Крепость Рокка ди Монтефьоре Конка — сердце деревни

Построенная в XIV веке могущественной семьёй Малатеста, крепость служила сначала военным сооружением, а позже стала роскошной резиденцией. В её стенах останавливались великие исторические личности, включая короля Венгрии Людовика Анжуйского и римских пап Григория XII и Юлия II.

Исторические достопримечательности Монтефьоре Конка

  • Средневековые стены деревни — прогулка по ним откроет потрясающие панорамные виды.
  • Церковь Святого Павла XIV века с великолепными фресками и деревянным распятием.
  • Больничная церковь с уникальными фресками Бернардино Дольчи.
  • Святилище Богоматери Боноры — важное место паломничества в области Римини.

Монтефьоре Конка славится своими кулинарными изысками.

Здесь можно попробовать:

  • Оливковое масло из местных рощ.
  • Традиционный сыр, который изготавливается по старинным рецептам.
  • Пассателли— знаменитое блюдо региона, приготовленное из хлебных крошек, сыра и мускатного ореха.

Прогулка по этой деревне — словно путешествие в прошлое. В каждом камне здесь живёт история, а аромат свежего хлеба и масла наполняет узкие улочки. Если вы хотите почувствовать дух средневековой Италии, Монтефьоре Конка станет для вас идеальным местом.

Уточнения

Пассателли (итал. passatelli) — традиционная паста или суп итальянской провинции Эмилия-Романья, в частности Романьи, провинции Пезаро и Урбино и части провинции Перуджа.

Монтефьоре-Конка (итал. Montefiore Conca) — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Римини.

Малатеста (Malatesta) — род кондотьеров гвельфской ориентации, правивших с 1295 по 1500 год итальянским городом Римини, а также рядом мест в Романье и Марке. 

Григорий XII (лат. Gregorius PP. XII, в миру — Анджело Коррер, итал. Angelo Corraro (Correr, Corer); 1325/1336 — 18 октября 1417 года) — Папа Римский с 30 ноября 1406 года по 4 июля 1415 года. 

Ю́лий II (лат. Iulius PP. II), в миру — Джулиа́но де́лла Ро́вере (итал. Giuliano della Rovere; 5 декабря 1443, Альбисола-Супериоре, Генуэзская республика — 21 февраля 1513, Рим, Папская область) — Папа Римский с 1 ноября 1503 года по 21 февраля 1513 года. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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