Экологическая катастрофа: пляжи Греции загрязнены в 20 раз больше нормы

Пляжи Греции славятся своей красотой, но их чистота оставляет желать лучшего. Согласно последним исследованиям, уровень загрязнения на некоторых пляжах превышает допустимые нормы в 20 раз. Основной источник мусора — пластиковые отходы, которые составляют более 80% всех находок.
Мониторинг 192 пляжей показал тревожную картину:
Самые загрязнённые зоны — Эротоспилия, Вагиония, побережье Вулы и Каламаки.
Половина всех отходов состоит всего из пяти типов мусора:
Общее количество собранного мусора с пляжей уже превысило 298 000 предметов.
С 2021 года в Греции действует программа "гражданская наука" (citizenscience), в которой участвуют волонтёры и местные жители.
173 группы добровольцев помогают очищать пляжи.
Проведено 434 мероприятия по сбору и учёту мусора.
Эти усилия помогают не только убирать побережье, но и отслеживать проблему загрязнения в долгосрочной перспективе.
Масштабы загрязнения поражают, но активное участие волонтёров даёт надежду. Чем больше людей присоединится к инициативам по очистке, тем чище будут пляжи — и тем дольше они сохранят свою природную красоту.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.