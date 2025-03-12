Экологическая катастрофа: пляжи Греции загрязнены в 20 раз больше нормы

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжи Греции славятся своей красотой, но их чистота оставляет желать лучшего. Согласно последним исследованиям, уровень загрязнения на некоторых пляжах превышает допустимые нормы в 20 раз. Основной источник мусора — пластиковые отходы, которые составляют более 80% всех находок.

Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Мониторинг 192 пляжей показал тревожную картину:

Самые загрязнённые зоны — Эротоспилия, Вагиония, побережье Вулы и Каламаки.

Половина всех отходов состоит всего из пяти типов мусора:

Сигаретные окурки — 25% всех находок (429 штук на каждые 100 метров пляжа).

Мелкие пластиковые фрагменты — 159 штук.

Пластиковые крышки — 117 штук.

Пластиковые соломинки — 99 штук.

Полистирол и другие отходы.

Общее количество собранного мусора с пляжей уже превысило 298 000 предметов.

С 2021 года в Греции действует программа "гражданская наука" (citizenscience), в которой участвуют волонтёры и местные жители.

173 группы добровольцев помогают очищать пляжи.

Проведено 434 мероприятия по сбору и учёту мусора.

Эти усилия помогают не только убирать побережье, но и отслеживать проблему загрязнения в долгосрочной перспективе.

Масштабы загрязнения поражают, но активное участие волонтёров даёт надежду. Чем больше людей присоединится к инициативам по очистке, тем чище будут пляжи — и тем дольше они сохранят свою природную красоту.