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Экологическая катастрофа: пляжи Греции загрязнены в 20 раз больше нормы

1:47
Туризм

Пляжи Греции славятся своей красотой, но их чистота оставляет желать лучшего. Согласно последним исследованиям, уровень загрязнения на некоторых пляжах превышает допустимые нормы в 20 раз. Основной источник мусора — пластиковые отходы, которые составляют более 80% всех находок.

Белые пляжи, Борнео, Малайзия
Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Мониторинг 192 пляжей показал тревожную картину:

Самые загрязнённые зоны — Эротоспилия, Вагиония, побережье Вулы и Каламаки.

Половина всех отходов состоит всего из пяти типов мусора:

  • Сигаретные окурки — 25% всех находок (429 штук на каждые 100 метров пляжа).
  • Мелкие пластиковые фрагменты — 159 штук.
  • Пластиковые крышки — 117 штук.
  • Пластиковые соломинки — 99 штук.
  • Полистирол и другие отходы.

Общее количество собранного мусора с пляжей уже превысило 298 000 предметов.

С 2021 года в Греции действует программа "гражданская наука" (citizenscience), в которой участвуют волонтёры и местные жители.

173 группы добровольцев помогают очищать пляжи.
Проведено 434 мероприятия по сбору и учёту мусора.

Эти усилия помогают не только убирать побережье, но и отслеживать проблему загрязнения в долгосрочной перспективе.

Масштабы загрязнения поражают, но активное участие волонтёров даёт надежду. Чем больше людей присоединится к инициативам по очистке, тем чище будут пляжи — и тем дольше они сохранят свою природную красоту.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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