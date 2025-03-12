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14 источников Эсоны: раскрыт секрет удивительного сада под Парижем

2:19
Туризм

В самом сердце Эсоны, неподалёку от Парижа, скрывается настоящий рай для любителей природы и истории. Этот великолепный сад, основанный в XVI веке семьёй Клаусс, уже много лет остаётся малоизвестной жемчужиной региона. Его ухоженные аллеи, вековые деревья и искусно созданные водоёмы создают уникальную атмосферу спокойствия и гармонии.

Эсон, Франция, японский парк
Фото: Wikimedia Commons by Philippebajcik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эсон, Франция, японский парк

В центре сада расположен элегантный замок, возведённый в 1622–1630 годах. Его величественные фасады и роскошные интерьеры переносят гостей в эпоху аристократических приёмов и изысканных балов. Сад официально признан историческим памятником с 1983 года, а его природное наследие охраняется государством.

Один из главных секретов сада — 14 природных источников, питающих сложную сеть каналов и бассейнов. Вода здесь играет ключевую роль, создавая живописные ландшафты и отражая в своих глади окружающую зелень.

На территории парка есть особенное место — англо-японский сад. Здесь можно прогуляться по деревянным мостикам, полюбоваться изящными клёнами и каменными фонарями, вдохновлёнными традиционной японской культурой. Этот уголок словно переносит посетителей в другой мир, где время замедляет свой ход.

Сад — это не только тишина и уединение, но и центр культурных событий. Здесь регулярно проходят выставки, концерты и экскурсии, раскрывающие богатую историю этого места. Для тех, кто хочет задержаться подольше, отель Moulin de Courances предлагает уютные номера и блюда из экологически чистых местных продуктов.

Этот сад — лишь одна из жемчужин региона. Гатине славится своими лесами, старинными деревнями и прекрасными пейзажами. Здесь можно отправиться на прогулку по берегам реки Эссонн, посетить старинные усадьбы и насладиться очарованием французской глубинки.

Если вы ищете место для неспешного отдыха, прогулок среди вековых деревьев и знакомства с историей, этот сад в Эсоне станет настоящим открытием!

Уточнения

Эсон (Эссонна фр. Essonne) — департамент на севере центральной части Франции, один из департаментов региона Иль-де-Франс. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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