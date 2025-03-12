Не только Эйфелева башня: вот где действительно стоит побывать во Франции

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Туризм

На берегу реки Роны скрывается настоящий исторический самородок — старый Лион. Этот квартал перенесёт вас в эпоху Средневековья, очарует узкими улочками, живописными площадями и архитектурными шедеврами. Неудивительно, что этот район включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

музей лион
Фото: Musée des Beaux-Arts de Lyon by Musée des Beaux-Arts de Lyon - Photo Corentin Mossière is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MBA_Lyon_facade_nuit.jpg
музей лион

Прогуливаясь по старому Лиону, легко почувствовать дыхание прошлого. Центральная площадь Сен-Жан украшена великолепным собором Святого Иоанна Крестителя (Saint-Jean-Baptiste), а в соседних переулках можно найти трабули — скрытые проходы между домами, ведущие во внутренние дворы эпохи Возрождения.

Лион славится своими уникальными постройками:

  • Дом Шамарье (Maison du Chamarier, или Hôtel d'Estaing) с готическими элементами,
  • Дворец правосудия (maison de la rue des Avocats) с изысканной итальянской галереей,
  • Дом адвокатов (Maison des Avocats) с винтовой лестницей и декоративными потолками,
  • Розовая башня (maison du Crible, или tour rose) с очаровательным внутренним двором и с медальонами выдающихся личностей,
  • Ложа перемен (Loge du Change), некогда бывшая протестантским храмом,
  • Музей Гадань (Musées Gadagne) с террасой, откуда открывается прекрасный вид на крыши города.
  • Гастрономические удовольствия и традиционные ремёсла

Помимо архитектурного великолепия, старый Лион славится своей кухней. Здесь можно заглянуть в ремесленные пекарни, попробовать местные деликатесы в уютных ресторанах и отыскать аутентичные бутики. Особое место занимают мастерские по пошиву шёлка, продолжающие древние традиции ремесленников Лиона.

Романтика вечерних прогулок

Город оживает после заката: уютные кафе с террасами приглашают на чашку кофе, а ночные экскурсии раскрывают тайны старинных переулков. С набережной Роны открываются панорамные виды, позволяющие насладиться магией старого города в свете уличных фонарей.

Если вы мечтаете о путешествии в атмосферу Средневековья, старый Лион — идеальное место для неспешных прогулок и открытия маленьких, но бесценных сокровищ.

Уточнения

Лио́н (фр. Lyon МФА: , франкопров. Liyon [ʎjɔ̃]) — город во Франции, административный центр региона Овернь — Рона — Альпы, особого административного образования Лионская метрополия и 14 кантонов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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