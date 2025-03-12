Надоел Париж? Откройте для себя 6 жемчужин Европы, доступных на поезде

Путешествовать по Европе на поезде — это не только удобно, но и экологично. Из Парижа всего за несколько часов можно добраться до множества красивых городов, где вас ждут исторические достопримечательности, насыщенная культурная жизнь и кулинарные открытия.
Если вы ищете способ отдохнуть от суеты французской столицы, вот шесть направлений, которые идеально подойдут для уикенда.
Брюссель — сердце Бельгии
Брюссель сочетает в себе очарование средневековой архитектуры и динамичную атмосферу современного города. Здесь можно полюбоваться величественным Атомиумом, посетить музеи и отправиться в живописный Брюгге. А для гурманов — традиционные бельгийские вафли, шоколад и множество гастрономических фестивалей.
Люксембург — маленькое государство с большим характером
Люксембург удивляет сочетанием средневекового наследия и современных технологий. В Старом городе можно исследовать древнюю крепость и уютные улочки, а неподалёку раскинулись природные парки для любителей активного отдыха. В городе также множество музеев и культурных мероприятий, которые делают его интересным для туристов.
Лондон — вечная классика
В британской столице вас ждёт настоящий калейдоскоп впечатлений. Прогуляйтесь мимо Биг-Бена, загляните в Букингемский дворец и узнайте тайны Тауэра. Любители искусства и истории оценят местные музеи, а для ценителей шопинга и развлечений есть оживлённые улицы, мюзиклы и культовые районы вроде Ковент-Гардена.
Женева — элегантность и европейская атмосфера
Швейцарская Женева славится своим изысканным стилем жизни, прекрасными видами на Альпы и озеро Леман, а также статусом центра международной дипломатии. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться чистым воздухом и утончённой атмосферой.
Амстердам — город искусства
Столица Нидерландов привлекает своими живописными каналами, мировыми музеями и энергичной ночной жизнью. Здесь можно исследовать работы Ван Гога, покататься на велосипеде по уютным улочкам и попробовать знаменитый голландский сыр.
Кёльн — немецкий дух и современность
Этот город на Рейне знаменит своим величественным готическим собором, старинными улочками и современными художественными галереями. А ещё здесь варят одно из лучших сортов немецкого пива — кёльш, которое стоит попробовать в местных пивных.
Путешествие на поезде по Европе — это:
Выбирайте направление, бронируйте билеты и отправляйтесь в увлекательное путешествие на поезде!
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.