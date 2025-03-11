Где в Сан-Паулу можно увидеть закат, который нельзя забыть

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2:19
Туризм

Канал Бертиога, расположенный на побережье Сан-Паулу, — это место, где природа и история переплетаются, создавая уникальное пространство для отдыха и изучения прошлого. Протяженностью около 30 км, он славится своей богатой биосферой, живописными пейзажами и растущей популярностью среди туристов и инвесторов, стремящихся к уединению на лоне природы.

Vila no canal de bertioga
Фото: commons.wikimedia.org by Tania Parejo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Vila no canal de bertioga

Историческое значение канала Бертиога

Его стратегическое положение сделало этот канал ключевой транспортной артерией еще до прихода европейцев. Впервые его использовали коренные народы как маршрут для передвижения и торговли. Позже, с колонизацией, он превратился в важную дорогу для транспорта и обороны, играя решающую роль в экономике региона.

Главная историческая достопримечательность здесь — Форт Сан-Жуан, построенный в 1547 году. Это старейшее укрепление Бразилии, ставшее молчаливым свидетелем колониальных конфликтов и развития побережья.

Богатства природы: экосистема мангров

Канал Бертиога окружен пышными мангровыми зарослями, играющими критически важную роль в экосистеме. Они не только защищают побережье от разрушений, но и служат естественными "питомниками"для множества видов рыб и морских животных. Здесь можно встретить:

  • Редких птиц, таких как цапли и ибисы
  • Морских обитателей, включая крабов, моллюсков и рыбу
  • Эндемичные виды, зависимые от уникальных условий мангровых болот

Что делать на канале Бертиога?

  • Прогулки на лодке - исследование спокойных вод канала и его живописных берегов
  • Каякинг и SUP - активный отдых среди природных красот
  • Рыбалка - место славится изобилием рыбы, привлекая любителей спортивной ловли
  • Путешествия в соседние регионы - отсюда удобно добираться до Гуаружа и архипелага Алкатразес

Знаменитые закаты над каналом

Один из самых волшебных моментов, который стоит увидеть в Бертиоге, — это закат над каналом. Вечером небо окрашивается в оттенки красного, оранжевого и фиолетового, создавая идеальную атмосферу для отдыха и размышлений.

Уточнения

Кая́кинг (англ. kayaking; от эскалеут., каяк — букв. «мужская охотничья лодка», одиночная байдарка) — один из видов водного экстремального спорта (гребной спорт), водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна — каяка.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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