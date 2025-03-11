Туристы выбирают его снова и снова: что скрывает уникальный пляж

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляж Томбо, расположенный в Гуаружá, в 15-й раз подряд получил престижный экологический сертификат "Голубой флаг". Это единственное место на побережье штата Сан-Паулу, удостоенное такой награды, что делает его образцом устойчивого туризма и природосбережения.

Фото: commons.wikimedia.org by Photograph by, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Praia do Tombo 2018 01

Что значит получить "Голубой флаг"?

Эта международная сертификация, управляемая Фондом экологического образования (FEE), подтверждает, что пляж соответствует строгим критериям качества воды, безопасности, инфраструктуры и экологической ответственности.

Пляж Томбо удерживает этот статус дольше всех в Южной Америке, ежегодно доказывая соответствие мировым стандартам.

Почему пляж Томбо особенный?

Этот пляж не просто рай для серферов благодаря своим мощным волнам, но и пример гармонии между природой и инфраструктурой. Чистая вода, ухоженные зоны отдыха и удобства для посетителей делают его привлекательным не только для спортсменов, но и для туристов, ценящих экологичный отдых.

Как определяется победитель?

В этом году национальное жюри FEE рассматривало 56 заявок от пляжей и марин по всей Бразилии, из которых лишь 38 пляжей и 11 марин получили знак качества.

Основные критерии отбора включают:

Качество воды - регулярные проверки и соответствие санитарным нормам

- регулярные проверки и соответствие санитарным нормам Сохранение экосистемы - природоохранные меры и отсутствие вреда окружающей среде.

- природоохранные меры и отсутствие вреда окружающей среде. Безопасность и инфраструктура - удобный доступ, спасательные службы и доступность для всех категорий посетителей.

- удобный доступ, спасательные службы и доступность для всех категорий посетителей. Экологическое просвещение - программы по информированию о защите природы.

Как добраться?

Пляж Томбо находится примерно в 100 км от Сан-Паулу. Добраться сюда можно по трассе Cônego Domênico Rangoni, следуя через систему Anchieta-Imigrantes.

Если вы находитесь в Сантосе, Сан-Висенте или Прайя-Гранде, удобный способ доехать — воспользоваться паромом от Понта-да-Прайя до Гуаружá.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт São Paulo) — самый населённый и развитый штат Бразилии, расположен на юго-востоке страны. Административный центр — город Сан-Паулу, также являющийся крупнейшим городом Бразилии и всей Южной Америки. Сан-Паулу по-португальски означает Святой Павел.

