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Город, который не похож на Бразилию: европейский оазис в горах

3:21
Туризм

Петрополис, уютно расположившийся в горной области Рио-де-Жанейро, славится своей историей, архитектурой и комфортным климатом. Этот город, известный как "Имперский", был основан в XIX веке по воле императора Педру II и до сих пор сохраняет очарование тех времен.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

Наследие прошлого и достопримечательности

Петрополис задумывался как летняя резиденция императора, что отразилось в его названии: "Petrus" (Педру на латыни) и "Polis" (город на греческом). Сегодня он является популярным туристическим направлением, привлекая гостей не только архитектурой, но и безопасной, спокойной атмосферой.

Одним из главных символов города остается Музей Империи - бывшая летняя резиденция Педру II. Здесь можно увидеть ценные артефакты, среди которых подлинная корона императора. Не менее известен Паласио де Кристал— элегантное сооружение из стекла и металла, где проходят выставки и культурные мероприятия.

Для любителей авиации настоящей находкой станет Дом-музей Сантуса-Дюмона, посвященный великому изобретателю. Еще одна знаковая локация — Кафедральный собор Святого Петра де Алькантара, который является усыпальницей членов бразильской императорской семьи.

Культура, фестивали и гастрономия

Петрополис известен своими яркими культурными событиями. Например, Фестиваль зимы, привлекающий ценителей музыки, театра и танца, или Бауэрнфест - праздник, посвященный немецкому наследию города.

Кулинарные традиции здесь тоже разнообразны: немецкие колбаски с квашеной капустой, итальянские пасты, бразильские мясные блюда. Среди любимых туристами мест — уютные бистро, арт-кафе и шоколадные мастерские, где можно попробовать настоящий ремесленный шоколад.

Природа и активный отдых

Кроме архитектуры, город окружен живописными природными ландшафтами. Национальный парк Серра-дус-Органс предлагает захватывающие маршруты для пеших прогулок и альпинизма, а культовая вершина Деду-де-Деус привлекает самых отважных скалолазов.

Любители более расслабленного отдыха могут отправиться в парк Кремери для пикника на свежем воздухе или просто прогуляться по тенистым аллеям.

Как добраться

Доехать до Петрополиса можно разными способами:

  • На машине: по шоссе BR-040 из Рио-де-Жанейро (в пути около 1,5 часов).

  • На автобусе: маршрут обслуживается несколькими компаниями, главная автобусная станция расположена в районе Бинген.

  • На самолете: ближайшие аэропорты — Галеан (GIG) и Сантус-Думон (SDU), откуда можно добраться до города на такси или автобусе.

Лучшее время для визита

Зимой (с июня по август) в Петрополисе особенно уютно: прохладная погода идеально подходит для прогулок, а культурные мероприятия делают посещение города еще более насыщенным.

Этот город сочетает в себе богатую историю, живописные пейзажи и безопасную атмосферу, что делает его одним из лучших мест для путешествий по Бразилии.

Уточнения

Ри́о-де-Жане́йро (порт. Rio de Janeiro МФА: , в переводе «январская река»; согласно БСЭ, правильнее «Риу-де-Жанейру»), в просторечии Рио — город в Бразилии. Административный центр одноимённого штата.

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