Лучшая береговая линия Шотландии: этот пляж назвали одним из красивейших в мире

Один из самых живописных пляжей Шотландии — Luskentyre Beach, расположенный на западном побережье острова Саут-Харрис в Внешних Гебридах, — был признан пятым лучшим пляжем в мире по версии Condé Nast Traveller.
Luskentyre Beach, также известный как Luskentyre Sands, славится своими белоснежными песками и кристально чистой бирюзовой водой. В рейтинге Condé Nast Traveller пляж получил высокую оценку за необычайную цветовую палитру и "тропическое ощущение", которое он дарит своим посетителям.
"В конце извилистой дороги на продуваемом ветрами западном побережье острова Харрис вас ждет зрелище, от которого захватывает дух. В солнечный день его цветовая гамма настолько насыщенная, что сложно поверить, что вы находитесь в Шотландии", — пишет Condé Nast Traveller.
Ранее пляж уже входил в список лучших пляжей Великобритании по версии TripAdvisor Travellers' Choice Awards. Несмотря на мировую славу, Luskentyre Beach остается местом уединения — нередко можно пройтись по его пескам, не встретив ни души.
Luskentyre Beach расположен недалеко от трассы A859. К пляжу ведет небольшая дорога, соединяющая A859 с озером Финкасл, а рядом находится бесплатная парковка.
Путешественники на TripAdvisor единогласно ставят пляжу наивысшую оценку — 5 из 5 баллов.
"Luskentyre Beach — самый потрясающий пляж, который я когда-либо видела, а мне уже семьдесят лет. Когда я впервые взглянула на него, у меня буквально перехватило дыхание," — написала одна из туристок.
Другой посетитель добавил:
"Словами невозможно передать красоту этого места! Если бы температура здесь была +27 °C, я бы ни за что не поверил, что нахожусь в Шотландии. Невероятно чистый песок и кристально голубая вода — это просто сказка."
В топ-38 лучших пляжей мира по версии Condé Nast Traveller также вошел еще один шотландский пляж — Uig Sands на острове Льюис. Он занял 35-е место, опередив живописные бухты Мозамбика, Кубы и Омана.
Uig Sands покорил экспертов своей тишиной и уединенностью — посетители нередко оказываются на этом пляже совершенно одни. Condé Nast Traveller также отметил цветущие луга, песчаные дюны и суровые горные пейзажи, окружающие этот потрясающий уголок природы.
«Condé Nast Traveler» — американский журнал для путешественников, издаваемый международной корпорацией Condé Nast Publications. Издание принято называть библией для туристов. Выходит 12 раз в год.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.