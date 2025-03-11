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Лучшая береговая линия Шотландии: этот пляж назвали одним из красивейших в мире

2:52
Туризм

Один из самых живописных пляжей Шотландии — Luskentyre Beach, расположенный на западном побережье острова Саут-Харрис в Внешних Гебридах, — был признан пятым лучшим пляжем в мире по версии Condé Nast Traveller.

Luskentyre Beach, Lewis and Harris, The Outer Hebrides, Scotland (4)
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Andy Branson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Luskentyre Beach, Lewis and Harris, The Outer Hebrides, Scotland (4)

Тропический рай на севере Шотландии

Luskentyre Beach, также известный как Luskentyre Sands, славится своими белоснежными песками и кристально чистой бирюзовой водой. В рейтинге Condé Nast Traveller пляж получил высокую оценку за необычайную цветовую палитру и "тропическое ощущение", которое он дарит своим посетителям.

"В конце извилистой дороги на продуваемом ветрами западном побережье острова Харрис вас ждет зрелище, от которого захватывает дух. В солнечный день его цветовая гамма настолько насыщенная, что сложно поверить, что вы находитесь в Шотландии", — пишет Condé Nast Traveller.

Ранее пляж уже входил в список лучших пляжей Великобритании по версии TripAdvisor Travellers' Choice Awards. Несмотря на мировую славу, Luskentyre Beach остается местом уединения — нередко можно пройтись по его пескам, не встретив ни души.

Как добраться и что посмотреть

Luskentyre Beach расположен недалеко от трассы A859. К пляжу ведет небольшая дорога, соединяющая A859 с озером Финкасл, а рядом находится бесплатная парковка.

Путешественники на TripAdvisor единогласно ставят пляжу наивысшую оценку — 5 из 5 баллов.

"Luskentyre Beach — самый потрясающий пляж, который я когда-либо видела, а мне уже семьдесят лет. Когда я впервые взглянула на него, у меня буквально перехватило дыхание," — написала одна из туристок.

Другой посетитель добавил:

"Словами невозможно передать красоту этого места! Если бы температура здесь была +27 °C, я бы ни за что не поверил, что нахожусь в Шотландии. Невероятно чистый песок и кристально голубая вода — это просто сказка."

Еще один шотландский пляж в мировом рейтинге

В топ-38 лучших пляжей мира по версии Condé Nast Traveller также вошел еще один шотландский пляж — Uig Sands на острове Льюис. Он занял 35-е место, опередив живописные бухты Мозамбика, Кубы и Омана.

Uig Sands покорил экспертов своей тишиной и уединенностью — посетители нередко оказываются на этом пляже совершенно одни. Condé Nast Traveller также отметил цветущие луга, песчаные дюны и суровые горные пейзажи, окружающие этот потрясающий уголок природы.

Уточнения

«Condé Nast Traveler» — американский журнал для путешественников, издаваемый международной корпорацией Condé Nast Publications. Издание принято называть библией для туристов. Выходит 12 раз в год.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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