Бывшая фондовая биржа стала люксовым отелем: здесь останавливаются мировые звезды

Один из самых роскошных отелей Манчестера — The Stock Exchange Hotel - попал в престижный список 100 лучших мест для отдыха в Великобритании по версии The Times. В рейтинге на 2025 год он оказался в числе таких известных гостиниц, как Gilpin Hotel & Lake House в Камбрии, The Pig в Котсуолдсе и The Goring Hotel в Белгравии.

Историческое здание с роскошным интерьером

Отель, расположенный на Норфолк-стрит, занимает здание бывшей фондовой биржи, построенное в 1904–1906 годах. Его совладельцы — легендарные футболисты Гари Невилл и Райан Гиггз. Интерьеры здания поражают элегантностью: мраморные колонны, сверкающие латунные элементы и безупречный сервис создают атмосферу старой доброй роскоши в центре Манчестера.

С момента открытия в 2019 году The Stock Exchange Hotel стал излюбленным местом звездных гостей. Среди его постояльцев были Пол Маккартни, Мадонна и Ники Минаж, а в ноябре 2023 года модный дом Chanelарендовал весь отель для размещения своих VIP-гостей во время показа коллекции Métiers d'Art.

Восхищение критиков и эксклюзивный ресторан

Эксперты The Times отметили, что при составлении списка особое внимание уделялось дизайну, уровню сервиса, удобствам и соотношению цены и качества. Важную роль сыграла и гастрономия: авторы исследования подчеркнули, что отельные рестораны продолжают удивлять изысканными блюдами, несмотря на рост цен на продукты.

В The Stock Exchange Hotel действует ресторан Tender, расположенный под впечатляющим куполом бывшего торгового зала. Кухней заведует звездный шеф-повар Найл Китинг, удостоенный Мишленовской звезды. Заведение получило высокую оценку за креативность и оригинальность меню.

Гостиничные номера, по мнению рецензентов, отличаются элегантностью и сдержанностью. В декоре преобладают кремовые, зеленые и серые оттенки, а мебель и аксессуары подчеркнуто изысканны.

Сколько стоит отдых в одном из лучших отелей Великобритании?

Стоимость двухместного номера с завтраком начинается от £195. Однако за люксовый пентхаус с отдельным входом, просторной террасой на крыше и личным тренажерным залом придется заплатить до £1 750 за ночь.

The Stock Exchange Hotel стал единственным отелем Манчестера, попавшим в список The Times на 2025 год. В число лучших также вошли два отеля из Ланкашира — Northcote в долине Риббл и Moor Hall в Аутоне.

Уточнения

Ма́нчестер (англ. Manchester; /ˈmæntʃɪstər, -tʃɛs-/) — город и метрополитенский район в Северо-Западной Англии, графство Большой Манчестер.